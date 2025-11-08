Dove vedere Juventus-Torino

La partita Juventus-Torino, valida per l'11^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 8 novembre alle ore 18.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Torino

La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby (27V, 10N) contro il Torino in Serie A; l'unico successo dei granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all'Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Andrea Pirlo). Inoltre, la striscia di 20 match consecutivi senza sconfitta (14V, 6N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (26). Dopo l'1-1 dello scorso 11 gennaio con le reti di Kenan Yildiz e Nikola Vlasic, Juventus e Torino potrebbero pareggiare due derby di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002. La Juventus è imbattuta da 19 derby casalinghi (14V, 5N) contro il Torino in Serie A, vincendo i tre più recenti e segnando più del triplo delle reti dei granata nel periodo (43 vs 14); l'ultimo successo del Toro fuori casa contro la Juve nel massimo campionato risale al 9 aprile 1995 (2-1, grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli). La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 31 gare (17V, 13N) all'Allianz Stadium in campionato, registrando ben 17 'clean sheet' nel periodo; l'unica sconfitta interna dei bianconeri nel parziale risale allo scorso 9 marzo: 0-4 contro l'Atalanta. Il Torino è imbattuto da cinque match di campionato (2V, 3N) e ha chiuso in parità i due più recenti (contro Bologna e Pisa); i granata non registrano almeno tre pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso). Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4N, 5P), restando a secco di gol ben cinque volte nel periodo; l'unico successo esterno dei granata nel parziale è arrivato lo scorso 14 settembre: 1-0 contro la Roma, grazie alla rete di Giovanni Simeone.