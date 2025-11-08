Poche emozioni e nessun gol a Lecce nella partita tra Lecce e Verona: tutti voti (di Alessandro Sugoni) oscillano tra il 5,5 e il 6,5, unica eccezione per il 5 a Stulic, preferito dal primo minuto a Camarda. L'MVP è Bradaric dell'Hellas

