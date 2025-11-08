Offerte Sky
Lecce-Verona 0-0, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Poche emozioni e nessun gol a Lecce nella partita tra Lecce e Verona: tutti voti (di Alessandro Sugoni) oscillano tra il 5,5 e il 6,5, unica eccezione per il 5 a Stulic, preferito dal primo minuto a Camarda. L'MVP è Bradaric dell'Hellas

Pagelle
Lecce
Wladimiro Falcone
voto 6
Wladimiro Falcone
Lecce
Danilo Veiga
voto 6.5
Danilo Veiga
Lecce
Kialonda Gaspar
voto 5.5
Kialonda Gaspar
Lecce
Tiago Gabriel
voto 6.5
Tiago Gabriel
Lecce
Antonino Gallo
voto 6
Antonino Gallo
Lecce
Ylber Ramadani
voto 6
Ylber Ramadani
Lecce
Lassana Coulibaly
voto 6
Lassana Coulibaly
Lecce
Tete Morente
voto 5.5
Tete Morente
Lecce
Medon Berisha
voto 6
Medon Berisha
Lecce
Lameck Banda
voto 6.5
Lameck Banda
Lecce
Nikola Stulic
voto 5
Nikola Stulic
I subentrati
6
S.V.
6.5
6
All. Di Francesco 6
Verona
Lorenzo Montipò
voto 6.5
Lorenzo Montipò
Verona
Armel Bella-Kotchap
voto 6
Armel Bella-Kotchap
Verona
Victor Nelsson
voto 6.5
Victor Nelsson
Verona
Nicolás Valentini
voto 6
Nicolás Valentini
Verona
Rafik Belghali
voto 6.5
Rafik Belghali
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
voto 6
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Verona
Roberto Gagliardini
voto 6
Roberto Gagliardini
Verona
Abdou Harroui
voto 5.5
Abdou Harroui
mvp
Verona
Domagoj Bradaric
voto 6.5
Domagoj Bradaric
Verona
Giovane Giovane
voto 6
Giovane Giovane
Verona
Gift Orban
voto 6
Gift Orban
I subentrati
6
6
S.V.
6
All. Zanetti 6

