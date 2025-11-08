Poche emozioni e nessun gol a Lecce nella partita tra Lecce e Verona: tutti voti (di Alessandro Sugoni) oscillano tra il 5,5 e il 6,5, unica eccezione per il 5 a Stulic, preferito dal primo minuto a Camarda. L'MVP è Bradaric dell'Hellas
Pagelle
Poche emozioni e nessun gol a Lecce nella partita tra Lecce e Verona: tutti voti (di Alessandro Sugoni) oscillano tra il 5,5 e il 6,5, unica eccezione per il 5 a Stulic, preferito dal primo minuto a Camarda. L'MVP è Bradaric dell'Hellas
La partita Parma-Milan dell'11^ giornata di Serie A, si gioca sabato 8 novembre alle ore 20.45 e...
L'allenatore dell'Atalanta prima della partita col Sassuolo: "Siamo in ritardo, dobbiamo vincere,...
La partita tra Juve e Torino della 11^ giornata di Serie A si gioca sabato 8 novembre alle 18.00...
Imbattuti da 6 turni, i biancocelesti affrontano la trasferta a San Siro introdotta da Maurizio...
La partita tra Como e Cagliari della 11^ giornata di Serie A si gioca sabato 8 novembre alle...