Allegri: "Siamo stati dei polli, 2 punti buttati"

L'allenatore del Milan commenta il pareggio in rimonta subito contro il Parma: "Quando sei 2-0 non puoi prendere quel gol al 48'. Dobbiamo leggere meglio le partite, nel secondo tempo eravamo imbambolati, in quel caso devi avere la forza di battagliare e poi andare avanti perché la gara era lunga". Sulla rimonta subita: "Contro Cremonese, Pisa e Parma abbiamo butatto via sette punti"

E' un Massimiliano Allegri visibilmente amareggiato quello che commenta il 2-2 di Parma, subito in rimonta dal suo Milan: " Sono due punti buttati - dice - Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0, siamo stati dei polli. Poi siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48' , la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità". Una leggerezza di Estupinan ha permesso a Bernabé di riaprire la partita: "Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell'altro".

"In quelle fasi della partita devi lottare"

Quanto alle posizioni di Pulisic e Leao con il portoghese un po' più spostato a sinistra: "Leao ha fatto anche il cemtravanti stasera - ribadisce - Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore". Un Milan che sembra incepparsi con le cosiddette 'piccole': "Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette". Di nuovo sulla rimonta subita: "In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare - conclude - Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".