Dove vedere Parma-Milan

I numeri di Parma e Milan

Il Milan ha vinto 30 delle 56 sfide (14N, 12P) contro il Parma in Serie A; solo la Roma ha sconfitto più volte (36) gli emilani nel massimo campionato. Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide (2N, 1P) contro il Parma in Serie A; inoltre, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2,3 a match): si tratta della striscia aperta più lunga per il Milan in Serie A, al pari di quella contro il Catania. Il Parma ha vinto l'ultimo match casalingo contro il Milan in campionato (2-1 il 24 agosto 2024); soltanto una volta, gli emiliani hanno infilato almeno due successi consecutivi al Tardini contro i rossoneri in Serie A: tra il 1998 e il 2000 (quattro in quel caso). Il Parma ha guadagnato al massimo sette punti dopo 10 match stagionali (1V, 4N, 5P nel 2025/26) solo per la terza volta in Serie A, dopo il 2005/06 e il 2014/15 (in entrambi i casi sei punti); in quest'ultimo caso, gli emiliani persero anche l'11° match. Il Parma ha perso le ultime due partite di campionato contro Roma e Bologna; i ducali non subiscono almeno tre sconfitte consecutive in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (quattro in quel caso, la prima di queste proprio contro il Milan). Il Milan è una delle due squadre imbattute in Serie A dall'inizio dello scorso settembre, insieme al Como; i rossoneri sarebbero primi in classifica nel periodo (18 punti in otto match, al pari dell'Inter). Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09. Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei: cinque reti, record negativo per i gialloblù dopo 10 match stagionali nella loro storia in Serie A.