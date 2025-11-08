Offerte Sky
Roma-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 9 novembre la Roma ospita l'Udinese alle 18 (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In casa giallorossa tornano Wesley e Koné, unico ballottaggio quello tra Pellegrini e El Aynaoui. Davis torna tra i convocati, ma non è al 100%, quindi nell'attacco bianconero il titolare sarà Buksa: giocherà insieme all'ex romanista Zaniolo

SERIE A: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Artem Dovbyk
Artem Dovbyk
attaccante

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini

  • Lo stop di Paulo Dybala impone a Gasperini un cambio di formazione, con Dovbyk unica punta
  • Tornano titolari Wesley e Koné
  • Ballottaggio tra Pellegrini e El Aynaoui, con il primo al momento favorito. Qualora dovesse giocare El Aynaoui, il francese andrebbe a posizionarsi sulla mediana, con Cristante che passerebbe sulla linea dei trequartisti accanto a Soulé
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Adam Buksa
Adam Buksa
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Kosta Runjaic

  • Davis torna tra i convocati, ma non ha più di 30 minuti sulle gambe, quindi partirà dalla panchina: in attacco giocherà Buksa titolare insieme a Zaniolo
  • Bertola dovrebbe prendere il posto di Goglichidze in difesa
  • Miller out per infortunio a causa di una botta

