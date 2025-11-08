Domenica 9 novembre la Roma ospita l'Udinese alle 18 (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In casa giallorossa tornano Wesley e Koné, unico ballottaggio quello tra Pellegrini e El Aynaoui. Davis torna tra i convocati, ma non è al 100%, quindi nell'attacco bianconero il titolare sarà Buksa: giocherà insieme all'ex romanista Zaniolo
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini
- Lo stop di Paulo Dybala impone a Gasperini un cambio di formazione, con Dovbyk unica punta
- Tornano titolari Wesley e Koné
- Ballottaggio tra Pellegrini e El Aynaoui, con il primo al momento favorito. Qualora dovesse giocare El Aynaoui, il francese andrebbe a posizionarsi sulla mediana, con Cristante che passerebbe sulla linea dei trequartisti accanto a Soulé
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Kosta Runjaic
- Davis torna tra i convocati, ma non ha più di 30 minuti sulle gambe, quindi partirà dalla panchina: in attacco giocherà Buksa titolare insieme a Zaniolo
- Bertola dovrebbe prendere il posto di Goglichidze in difesa
- Miller out per infortunio a causa di una botta