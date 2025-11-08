Domenica 9 novembre la Roma ospita l'Udinese alle 18 (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In casa giallorossa tornano Wesley e Koné, unico ballottaggio quello tra Pellegrini e El Aynaoui. Davis torna tra i convocati, ma non è al 100%, quindi nell'attacco bianconero il titolare sarà Buksa: giocherà insieme all'ex romanista Zaniolo

SERIE A: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA