Dove vedere Atalanta-Sassuolo

I numeri di Atalanta e Sassuolo

Un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra Atalanta e Sassuolo in Serie A: 11 successi dell'Atalanta e due del Sassuolo a completare il parziale: inoltre, gli emiliani sono rimasti senza segnare nelle ultime due gare contro i bergamaschi nella competizione, una sola volta in meno rispetto alle precedenti 20 partite contro la Dea (tre). L'Atalanta è reduce da sette successi interni di fila contro il Sassuolo (segnando sempre almeno due reti in ognuna di queste partite) e nella sua storia in Serie A solo contro una squadra è arrivata a otto vittorie casalinghe consecutive: il Livorno, tra il 1947 e il 2014. L'Atalanta ha vinto solo due delle prime 10 gare stagionali in questa Serie A (7N, 1P): la squadra bergamasca non otteneva due o meno successi a questo punto del torneo dall'annata 2014/15, quando poi chiuse il campionato nell'ultimo piazzamento utile per evitare la retrocessione (17°). Momento di calo del Sassuolo, con appena quattro punti (1V, 1N, 2P) conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato, dopo che nelle precedenti quattro di Serie A i neroverdi avevano collezionato ben nove punti (3V, 1P). L'Atalanta non ha vinto alcuna delle ultime sei partite in Serie A (5N, 1P) e non arriva a sette match consecutivi senza trovare il successo nella competizione dal periodo agosto-ottobre 2018 (3N, 4P). Il Sassuolo è imbattuto da tre trasferte consecutive in Serie A (2V, 1N) e non resta per più gare esterne di fila senza subire alcuna sconfitta nella competizione dal periodo gennaio-marzo 2023 (3V, 2N), quando arrivò a cinque sotto la guida di Alessio Dionisi.