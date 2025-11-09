Dove vedere Bologna-Napoli

La partita Bologna-Napoli, valida per l'11^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 9 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Napoli

Nelle ultime cinque sfide tra Bologna e Napoli in Serie A, c'è stato un solo successo partenopeo (3N, 1P), dopo che gli azzurri avevano vinto tutte le precedenti cinque gare nella competizione; inoltre, le due squadre hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite (un successo a testa completa il parziale), gli stessi segni "X" registrati nei precedenti 25 incroci nella massima serie. Il Bologna ha pareggiato le ultime tre gare interne contro il Napoli in Serie A e solo una volta è arrivato ad almeno quattro match interni chiusi in parità contro i partenopei nella competizione, tra il 1978 e il 1989 (serie di sei). Ben 14 delle ultime 15 sfide tra Bologna e Napoli in Serie A hanno sempre visto segnare almeno una rete nel corso del primo tempo, con i partenopei che hanno realizzato esattamente il doppio dei gol dei felsinei nei primi 45' nel parziale (7 vs 14); fa eccezione soltanto il pareggio per 0-0 del 24 settembre 2023. Il Bologna ha conquistato 18 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, eguagliando la sua seconda miglior partenza nell'era dei tre punti a vittoria a questo punto della competizione (18 anche nel 2002/03); soltanto nel 1996/97 (19 punti) i felsinei hanno avuto un rendimento migliore dopo le prime 10 partite dal 1994/95. Il Napoli è rimasto senza segnare in due delle ultime quattro gare in Serie A (vs Torino e Como), tante volte quante nelle precedenti 29 partite di campionato. Il Napoli ha perso due delle cinque trasferte di questo campionato (3V), eguagliando già il numero di sconfitte fuori casa incassate in tutta la scorsa Serie A; tuttavia, considerando le ultime otto partite in esterna nel torneo, i partenopei hanno collezionato cinque clean sheet, incluso uno nella più recente di queste sfide (1-0 vs Lecce).