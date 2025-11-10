Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il punto

Non solo risultati: perché Juric è stato esonerato

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni
©Getty

Lo 0-3 casalingo patito contro il Sassuolo è stata la prova definitiva che il tecnico non ha più in mano la squadra. Troppi cali per la 'Dea', sia nei risultati sia nella gestione a livello umano: una crisi che porta a una separazione inevitabile, proprio nello stesso giorno in cui un anno fa Juric venne allontanato dalla Roma

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ