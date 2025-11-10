Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sarri e le critiche a Manganiello: la posizione della Lazio

il comunicato

La Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale ha precisato la propria posizione sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri, al termine della gara persa per 2-0 contro l'Inter in merito all'arbitraggio di Gianluca Manganiello. La Lazio precisa che “il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale” come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito

SARRI: "E' ORA DI NOLEGGIARE GLI ARBITRI ALL'ESTERO"

Un comunicato della Lazio, pubblicato sul proprio sito ufficiale, prova a spegnere la tensione fra il club e la classe arbitrale dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine di Inter-Lazio. Durante la conferenza stampa nel post gara di San Siro a proposito di Manganiello Sarri aveva detto testualmente: "L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera". Nel comunicato del club si legge fra le altre cose: "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva". Un modo elegante per prendere le distanze dalle parole dell'allenatore laziale

Vedi anche

La classifica a confronto: balzo Roma, crollo Dea

Serie A: Altre Notizie

Atalanta, Juric verso esonero: tutte le news LIVE

live atalanta

E' la giornata decisiva per il futuro della panchina dell'Atalanta. Dopo la pesante sconfitta...

Juric a un passo dall'esonero, Palladino favorito

ATALANTA

Dopo le riflessioni in casa nerazzurra in seguito al pesante ko per 0-3 subito contro il...

Chivu: "Il derby? Ci penseremo più avanti"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il successo sulla Lazio che lancia i nerazzurri al primo posto...

Gasperini sorride: "La Roma mi segue e ci crede"

ROMA

Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica: "Siamo in un buon momento, ma ben venga...

Conte: "Io non voglio accompagnare un morto"

napoli

Dopo la sconfitta di Bologna, la quinta stagionale per il Napoli, Conte lancia l'allarme: "Sono...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE