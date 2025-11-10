Un comunicato della Lazio, pubblicato sul proprio sito ufficiale, prova a spegnere la tensione fra il club e la classe arbitrale dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine di Inter-Lazio. Durante la conferenza stampa nel post gara di San Siro a proposito di Manganiello Sarri aveva detto testualmente: "L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera". Nel comunicato del club si legge fra le altre cose: "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva". Un modo elegante per prendere le distanze dalle parole dell'allenatore laziale

