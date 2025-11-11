Koné: "La Roma è una grande squadra. Qui sto bene, primo posto meritato"ROMA
Intervistato dal ritiro dei Bleus, il centrocampista giallorosso ha parlato anche del suo impatto in Nazionale: "In Francia non mi conoscevano molto, sono d'accordo con Deschamps quando dice che sono sottovalutato". E sulla Roma: "Mi trovo molto bene, meritiamo il primo posto ma dobbiamo lavorare e restare umili"
All'orizzonte le partite contro Ucraina e Azerbaigian, sfide da vincere per la Francia di Manu Koné. C'è anche il centrocampista della Roma tra i convocati di Didier Deschamps, che lo ha definito un giocatore sottovalutato in occasione della conferenza stampa dei Bleus alla quale ha partecipato anche lo stesso Koné: "In un certo senso credo di essere d'accordo, perché non sono il giocatore che riceve più attenzione. Penso che sia dettato in parte al mio trasferimento prematuro all'estero. In Francia la gente non mi conosceva molto, penso che le mie qualità siano state notate di più dopo le mie ultime presenze in Nazionale". E alla domanda a quale punto si trovi in carriera, Manu ha risposto: "In diverse fasi ho dovuto affrontare pressioni come l'infortunio nel settore giovanile e il debutto al 'Gladbach. Ho sempre dovuto giocare la partita giusta al momento giusto, sono preparato a questo nella mia mentalità".
"Meritiamo il primo posto con la Roma"
Inevitabile la riflessione sui giallorossi e il momento della squadra: "Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra. Spero si possa finire bene l'anno e di andare al Mondiale. Ma non dobbiamo pensare di essere campioni: meritiamo il primo posto in classifica, però dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli degli avversari. Vogliamo rimanere tra le migliori. Scudetto? Se dovessimo vincere il titolo, lo accogleremo molto volentieri".