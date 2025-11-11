Intervistato dal ritiro dei Bleus, il centrocampista giallorosso ha parlato anche del suo impatto in Nazionale: "In Francia non mi conoscevano molto, sono d'accordo con Deschamps quando dice che sono sottovalutato". E sulla Roma: "Mi trovo molto bene, meritiamo il primo posto ma dobbiamo lavorare e restare umili"

All'orizzonte le partite contro Ucraina e Azerbaigian, sfide da vincere per la Francia di Manu Koné. C'è anche il centrocampista della Roma tra i convocati di Didier Deschamps, che lo ha definito un giocatore sottovalutato in occasione della conferenza stampa dei Bleus alla quale ha partecipato anche lo stesso Koné: "In un certo senso credo di essere d'accordo, perché non sono il giocatore che riceve più attenzione. Penso che sia dettato in parte al mio trasferimento prematuro all'estero. In Francia la gente non mi conosceva molto, penso che le mie qualità siano state notate di più dopo le mie ultime presenze in Nazionale". E alla domanda a quale punto si trovi in carriera, Manu ha risposto: "In diverse fasi ho dovuto affrontare pressioni come l'infortunio nel settore giovanile e il debutto al 'Gladbach. Ho sempre dovuto giocare la partita giusta al momento giusto, sono preparato a questo nella mia mentalità".