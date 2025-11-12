Roma, Gasperini: "Scudetto? Tutti sono liberi di sognare, godiamoci il momento"roma
L'allenatore giallorosso ha parlato al Tg1 dell'ottimo inizio di stagione della sua squadra, capolista (insieme con l'Inter) dopo le prime 11 giornate di Serie A. L'ambiente sogna lo scudetto e Gasperini non sembra voglia far svegliare i suoi tifosi...
"Tutti sono liberi di sognare, speriamo che il risveglio sia positivo". Gian Piero Gasperini non si tira indietro dopo l'ottimo inizio di stagione della sua Roma, in testa alla classifica (a parimerito con l'inter di Chivu) dopo le prime 11 giornate di Serie A. Al Tg1 l'allenatore giallorosso ha poi aggiunto: "Intanto godiamoci questo momento. La squadra e i giocatori ci credono in ogni partita, siamo solamente all'inizio ma quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono. Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio, ora stiamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato".
"Progetto nuovo stadio meraviglioso, sarebbe un gran regalo"
Gasperini ha parlato anche del rapporto coi tifosi: "Con il tempo ci si conquista l'un l'altro, ci si conosce e ci si apprezza sempre di più. Non è una cosa che si può ottenere solo baciando la maglia...". Poi sull'ipotesi nuovo stadio: "La società ha voglia di investire e migliorare la squadra, sarebbe un grande regalo da parte del club Ho visto il progetto ed è meraviglioso". Chiusura sulla Nazionale: "Speriamo si possa andare ai Mondiali, sarebbe importante anche per le nuove generazioni che l'Italia tornasse a giocarli".