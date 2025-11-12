"Tutti sono liberi di sognare, speriamo che il risveglio sia positivo". Gian Piero Gasperini non si tira indietro dopo l'ottimo inizio di stagione della sua Roma, in testa alla classifica (a parimerito con l'inter di Chivu) dopo le prime 11 giornate di Serie A. Al Tg1 l'allenatore giallorosso ha poi aggiunto: "Intanto godiamoci questo momento. La squadra e i giocatori ci credono in ogni partita, siamo solamente all'inizio ma quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono. Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio, ora stiamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato".