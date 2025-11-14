Dumfries lascia ritiro Olanda ma non preoccupa

Denzel Dumfries salta la partita di questa sera dell'Olanda contro la Polonia a causa di un leggero fastidio alla caviglia sinistra accusato nell'allenamento di martedì scorso. Di comune accordo con lo staff della Nazionale, lo stesso Dumfries lascia il ritiro dell'Olanda e da sabato farà fisioterapia ad Appiano Gentile. Ottimismo da parte dell'Inter per la sua presenza nel derby

Nessuna preoccupazione al momento ma massima cautela in vista del derby della prossima settimana fra Inter e Milan. Per questo motivo Denzel Dumfries lascia il ritiro della Nazionale olandese, saltando il match di questa sera contro la Polonia, per rientrare ad Appiano Gentile da domani e verificare le sue condizioni dopo il fastidio accusato alla caviglia sinistra durante l'allenamento di martedì scorso. Una decisione che già era stata anticipata dal ct Koeman