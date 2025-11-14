Marotta: "Chivu ha valori. Qualcuno evocava Mou"

Dall'inizio della sua carriera al momento attuale dell'Inter. Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato di tutto durante il master "Management dello Sport" organizzato dalla Rcs Academy Business School, affrontando diversi temi e partendo proprio dalle sue origini: "Ho iniziato a 6-7 anni come mascotte del Varese. La mia prima negoziazione? Una tuta in cambio di qualche aiuto al magazziniere".

"Mi meraviglio che le persone siano sorprese della bravura di Chivu"

Marotta ha poi commentato l’inizio di Chivu sulla panchina dell’Inter, rinnovando la fiducia nei suoi confronti: "Mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto… Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".