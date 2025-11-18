Inter o Milan: chi arriva più stanco al derby?

Il break delle nazionali è finito per l'Italia, ma non per tutti. Stasera vanno in scena le ultime gare di qualificazione ai Mondiali, partite che di riflesso interessano da vicino anche a Inter e Milan, visto che alcuni dei loro giocatori saranno protagonisti in campo. In casa nerazzurra manca all'appello solo Manuel Akanji che, con la sua Svizzera, sarà impegnato nella trasferta in Kosovo: il difensore ha giocato tutti e 90 i minuti nella prima sfida di sabato. Tra i rossoneri, invece, sono quattro i giocatori che potrebbero essere impegnati nei match di questo martedì. Due nel Belgio, ovvero De Winter e Saelemaekers (il primo è stato titolare nell'ultima contro il Kazakistan, il secondo è entrato nella ripresa), e due impegnati con le rispettive selezioni Under 21 per le partite di qualificazione agli Europei di categoria: Bartesaghi con gli Azzurrini e Athekame con la Svizzera U-21, entrambi impiegati per tutti e 90 i minuti nella scorsa gara. Queste le partite in cui potremmo vederli in campo stasera:

