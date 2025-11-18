Inter o Milan: chi arriva più stanco al derby?

Inter-Milan, come arrivano al derby: chi è più stanco e chi più riposato dopo le nazionaliIL CONFRONTO
Introduzione
Si sta per chiudere la sosta di novembre dedicata alle nazionali e la testa dei tifosi è già proiettata al ritorno della Serie A e al derby di Milano di domenica sera. Inter e Milan una di fronte all'altra nel posticipo domenicale della 12^ giornata di campionato. Ma quale delle due squadre arriva più stanca o più riposata al derby? Entrambe hanno avuto 11 convocati nelle rispettive nazionali, ma i giocatori nerazzurri hanno registrato un minutaggio maggiore: ecco il confronto completo
Quello che devi sapere
5 giocatori ancora in nazionale
Il break delle nazionali è finito per l'Italia, ma non per tutti. Stasera vanno in scena le ultime gare di qualificazione ai Mondiali, partite che di riflesso interessano da vicino anche a Inter e Milan, visto che alcuni dei loro giocatori saranno protagonisti in campo. In casa nerazzurra manca all'appello solo Manuel Akanji che, con la sua Svizzera, sarà impegnato nella trasferta in Kosovo: il difensore ha giocato tutti e 90 i minuti nella prima sfida di sabato. Tra i rossoneri, invece, sono quattro i giocatori che potrebbero essere impegnati nei match di questo martedì. Due nel Belgio, ovvero De Winter e Saelemaekers (il primo è stato titolare nell'ultima contro il Kazakistan, il secondo è entrato nella ripresa), e due impegnati con le rispettive selezioni Under 21 per le partite di qualificazione agli Europei di categoria: Bartesaghi con gli Azzurrini e Athekame con la Svizzera U-21, entrambi impiegati per tutti e 90 i minuti nella scorsa gara. Queste le partite in cui potremmo vederli in campo stasera:
- Akanji (Inter) - Kosovo-SVIZZERA
- De Winter (Milan) - BELGIO-Liechtenstein
- Saelemaekers (Milan) - BELGIO-Liechtenstein
- Bartesaghi (Milan) - MONTENEGRO U21-ITALIA U21
- Athekame (Milan) - LUSSEMBURGO U21-SVIZZERA U21
I più impiegati
Aspettando la fine del programma di qualificazione e il conteggio totale degli ultimi protagonisti, sono sette i giocatori che in queste due settimane di nazionali hanno collezionato almeno 90 minuti in campo. Nessuno ha giocato più di Zielinski, sempre in campo nelle due partite che la Polonia ha disputato contro Olanda (1-1) e Malta (vittoria 3-2) che hanno permesso di raggiungere il secondo posto nel girone e l'accesso ai playoff Mondiali. Alle sue spalle si piazza Pavlovic, a cui non è riuscito lo stesso obiettivo: protagonista contro l'Inghilterra, ha giocato solo un tempo in Lettonia. A chiudere il podio dei più impiegati c'è Dimarco, 106 minuti sparsi tra Moldavia e Norvegia. Di seguito i giocatori che hanno raccolto più minuti con le nazionali:
- Zielinski (Inter/Polonia): 180'
- Pavlovic (Milan/Serbia): 135'
- Dimarco (Inter/Italia): 106'
- Esposito (Inter/Italia): 104'
- Maignan (Milan/Francia): 90'
- Sucic (Inter/Croazia): 90'
- Calhanoglu (Inter/Turchia): 90'
Chi è andato in gol
Dai 22 giocatori convocati nelle nazionali (11 a testa) abbiamo visto anche dei gol in queste partite disputate in giro per il mondo. 5 in totale, ma tutti di marca nerazzurra. Il protagonista, in tal senso, è stato Pio Esposito: il 20enne ha segnato con la maglia Azzurra sia in Moldavia che contro la Norvegia, diventando il quarto più precoce a raggiungere quota 3 centri in nazionale. Con Thuram pronto a rientrare dall'inizio, anche l'altro centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, ha trovato la rete nell'amichevole in Angola. Ma Chivu può sorridere anche per il feeling col gol mostrato da due centrocampisti: il turco Calhanoglu si è dimostrato al solito glaciale dal dischetto, mentre Zielinski ha regalato il successo nel finale e il secondo posto alla Polonia. Nessuna rete, invece, da parte dei rossoneri, con entrambi gli attaccanti Leao e Nkunku rimasti a secco.
- Esposito (Inter) - GOL in Moldavia-Italia 0-2
- Esposito (Inter) - GOL in Italia-Norvegia 1-4
- Lautaro Martinez (Inter) - GOL in Angola-Argentina 0-2
- Calhanoglu (Inter) - GOL in Turchia-Bulgaria 2-0
- Zielinski (Inter) - GOL in Malta-Polonia 2-3
Chi ha fatto più assist
Anche per ciò che concerne gli assist, gli unici protagonisti sono stati i giocatori dell'Inter. Piede caldo per Dimarco che, con l'Italia, ha fornito prima un cross vincente a Mancini per il gol del vantaggio in Moldavia e poi ha servito Esposito per l'1-0 contro la Norvegia prima della rimonta realizzata da Haaland e compagni. Prestazione completa per Lautaro Martinez in Angola: oltre a sbloccare il risultato ha fornito a Messi l'assist per chiudere la partita, dopo che i ruoli si erano invertiti sul primo gol. Un passaggio vincente, infine, anche per Zielinski: prima di firmare il gol-vittoria, aveva già battuto la punizione in mezzo su cui Lewandowski aveva segnato la prima rete di testa.
- Dimarco (Inter) - ASSIST per Mancini in Moldavia-Italia 0-2
- Dimarco (Inter) - ASSIST per Esposito in Italia-Norvegia 1-4
- Lautaro Martinez (Inter) - ASSIST per Messi in Angola-Argentina 0-2
- Zielinski (Inter) - ASSIST per Lewandowski in Malta-Polonia 2-3
Gli infortuni in nazionale
Di marca nerazzurra, però, sono anche le notizie negative arrivate da queste due settimane di sosta, sebbene dovrebbero trattarsi di problemi gestibili. Hakan Calhanoglu, dopo aver giocato (e segnato su rigore) il match tra Turchia e Bulgaria, è rientrato anticipatamente ad Appiano Gentile (saltando la seconda sfida contro la Spagna) per un problema al polso destro, ma il centrocampista sarà regolarmente in campo dal 1' nel derby di domenica sera. C'è ottimismo, poi, anche per ciò che riguarda le condizioni di Denzel Dumfries che ha lasciato il ritiro dell'Olanda già da venerdì 14 a causa di un fastidio alla caviglia sinistra accusato pochi giorni prima: il classe 1996 dovrebbe esserci contro il Milan.
- Calhanoglu (Inter): problema al polso destro
- Dumfries (Inter): fastidio alla caviglia sinistra
Minutaggi a confronto
Questo il bilancio completo dei giocatori dell'Inter con le rispettive nazionali: il minutaggio totale è di 993 minuti.
- Piotr Zielinski (Polonia) - 180' e 1 GOL
- Federico Dimarco (Italia) - 106'
- Francesco Pio Esposito (Italia) - 104' e 2 GOL
- Manuel Akanji* (Svizzera) - 90'
- Hakan Calhanoglu (Turchia) - 90' e 1 GOL
- Petar Sucic (Croazia) - 90'
- Alessandro Bastoni (Italia) - 86'
- Nicolò Barella (Italia) - 86'
- Lautaro Martinez (Argentina) - 85' e 1 GOL
- Davide Frattesi (Italia) - 76'
- Denzel Dumfries (Olanda) - rientrato in Italia prima delle due partite
Ed ecco il bilancio del Milan: il minutaggio totale è di 738 minuti.
- Strahinja Pavlovic (Serbia) - 135'
- Koni De Winter* (Belgio) - 90'
- Mike Maignan (Francia) - 90'
- Rafael Leao (Portogallo) - 83'
- Luka Modric (Croazia) - 74'
- Christopher Nkunku (Francia) - 62'
- Alexis Saelemaekers* (Belgio) - 20'
- Samuele Ricci (Italia) - 4'
- Matteo Gabbia (Italia)
- Davide Bartesaghi* (Italia Under 21) - 90'
- Zachary Athekame* (Svizzera Under 21) - 90'
*per loro la sosta Nazionali non è finita e potrebbero incrementare il loro minutaggio nelle partite di martedì 18 novembre
Confrontando i due minutaggi complessivi, i giocatori dell'Inter hanno raccolto 255 minuti in più.