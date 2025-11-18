Offerte Black Friday
Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 12^ giornata

Serie A
Introduzione

Il bollettino medico dopo la sosta non è così drammatico come quello di ottobre. Il Napoli perde comunque un altro titolare: Conte dovrà rinunciare ad Anguissa per un bel po' di tempo (tornerà nel 2026). La Juventus deve monitorare Dusan Vlahovic in vista della Fiorentina: gli esami hanno escluso complicazioni più gravi limitando il problema, per il serbo sovraccarico all'adduttore.

La lista degli indisponibili del Bologna è aumentata comprendendo Skorupski, Cambiaghi e Holm. Il primo non è l'unico portiere finito in infermeria. A Parma si pensa già al mercato degli svincolati visto che Suzuki resterà ai box per almeno 3 mesi. Ci sono però i famosi "rientri dopo la sosta" come ad esempio quello di Rabiot, che si candida a un ruolo da protagonista nel derby. Questo martedì dovrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra. A proposito di Milan-Inter: sulla sponda nerazzurra occhio alle condizioni di Dumfries, la caviglia dell'olandese è da valutare.

 

Non ci sono giocatori squalificati dal Giudice sportivo per la prossima giornata. Ma come stanno le venti squadre della Serie A verso il 12° turno di campionato? Ecco la panoramica completa (in ordine alfabetico)

Quello che devi sapere

ATALANTA

12^ giornata Napoli-Atalanta su Sky Sport
  

  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026

BOLOGNA

12^ giornata Udinese-Bologna
 

  • ROWE - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Rientro previsto a dicembre
  • SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia. Rientro a fine 2025
  • CAMBIAGHI - Lesione di primo grado al soleo destro. Rientro previsto nella prima metà di dicembre
  • HOLM - Problema alla coscia destra. Possibile stop di 2 o 3 settimane. Rientro a dicembre
  • RAVAGLIA - Problema muscolare. Recuperabile per la 12^ giornata
  • FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a metà-fine dicembre
  • IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Si va verso la convocazione per la 12^ giornata

CAGLIARI

12^ giornata Cagliari-Genoa
 

  • DEIOLA - Eelongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 12^ giornata
  • CIOCCI - Distorsione alla caviglia. Out contro il Genoa
  • ROG - Affaticamento al polpaccio. In forte dubbio per la 12^ giornata
  • LITETA - Problema muscolare alla coscia sinistra. Difficile il rientro per la 12^ giornata
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026

 

COMO

12^ giornata Torino-Como su Sky Sport
 

  • DIAO - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Salta la sfida contro il Torino
  • SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 12^ giornata
  • GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
  • DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Torino

CREMONESE

12^ giornata Cremonese-Roma
 

  • COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
  • FAYE' - Trauma distorsivo alla caviglia. Salta la Roma
  • PEZZELLA - Contusione. Recuperabile per la 12^ giornata
  • GRASSI - Noie muscolari. Rientro possibile a dicembre
  • ZERBIN - Infortunio non specificato. In dubbio per la 12^ giornata
  • MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Tornato in gruppo per lavoro di riatletizzazione. In dubbio per la 12^ giornata

FIORENTINA

12^ giornata Fiorentina-Juventus
  

  • KEAN - Trauma alla tibia sinistra. Recuperabile per la 12^ giornata
  • GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Possibile ritorno contro la Juventus
  • LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026

GENOA

12^ giornata Cagliari-Genoa
 

  • EKHATOR - Fascite plantare. In dubbio per la 12^ giornata
  • EKUBAN - Problema muscolare. In dubbio per la sfida contro il Cagliari

INTER

12^ giornata Inter-Milan
 

  • DUMFRIES - Problema alla caviglia sinistra. In dubbio per il derby
  • MKHITARYAN - Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre
  • DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
  • DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. In dubbio per la 12^ giornata

JUVENTUS

12^ giornata Fiorentina-Juventus
 

  • BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Dovrebbe rientrare per la gara contro il Napoli del 7 dicembre
  • VLAHOVIC - Sovraccarico all'adduttore. In dubbio per la sfida contro la Fiorentina
  • KELLY – Affaticamento muscolare. In dubbio per la 12^ giornata
  • CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina
  • PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre

LAZIO

12^ giornata Lazio-Lecce su Sky Sport
 

  • NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Recuperabile per la sfida contro il Lecce
  • CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
  • CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto a metà dicembre
  • ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Si è deciso per l'operazione. Rientro possibile a gennaio 2026
  • DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Tornato in gruppo, ma fuori dalla lista del campionato
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato

LECCE

12^ giornata Lazio-Lecce su Sky Sport
  

  • BANDA - Lombosciatalgia. In dubbio per la 12^ giornata
  • PIERRET - Problema alla schiena. Recuperabile per la gara contro la Lazio
  • JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro previsto a fine novembre
  • PEREZ - Problema alla coscia. Recuperabile per la 12^ gironata
  • MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato

MILAN

12^ giornata Inter-Milan
  

  • GIMENEZ - Problema alla caviglia. In dubbio per la sfida contro l'Inter
  • RABIOT - Lesione del soleo. Recuperabile per il derby

NAPOLI

12^ giornata Napoli-Atalanta su Sky Sport
 

  • GILMOUR - Infiammazione a livello pubico. Out contro l'Atalanta
  • ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
  • POLITANO - Infiammazione a livello pubico. Recuperabile per la 12^ giornata
  • DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
  • MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a dicembre
  • LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre

PARMA

12^ giornata Verona-Parma
 

  • SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a metà febbraio
  • CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
  • ESTEVEZ - Risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra. Potrebbe tornare a disposizione a dicembre
  • ALMQVIST - Problema muscolare. Recuperabile per la 12^ giornata
  • ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Recuperabile per la 12^ giornata
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026

PISA

12^ giornata Sassuolo-Pisa
 

  • AKINSANMIRO - Lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Ipotesi di rientro nella prima metà di dicembre
  • CUADRADO - Risentimento al flessore. Lavora per esserci contro il Sassuolo
  • ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. Rientro previsto a metà dicembre
  • MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
  • STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025

ROMA

12^ giornata Cremonese-Roma

  • BAILEY - Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Recuperabile per la 12^ giornata
  • DOVBYK - Lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di dicembre
  • NDICKA - Distorsione alla caviglia. Recuperabile per la 12^ giornata
  • DYBALA - Lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Stop fino a dicembre
  • FERGUSON - Distorsione alla caviglia. Recuperabile per la 12^ giornata
  • ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire

SASSUOLO

12^ giornata Sassuolo-Pisa

  • ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
  • VOLPATO - Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto a fine novembre
  • BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. In forte dubbio la convocazione per la 12^ giornata
  • SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita 

TORINO

12^ giornata Torino-Como su Sky Sport
  

  • SIMEONE - Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ritorno possibile nella seconda metà di dicembre
  • ILIC - Problema al ginocchio sinistro. Out contro il Como
  • ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. Resta in dubbio anche per la sfida contro il Como
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

UDINESE

12^ giornata Udinese-Bologna
 

  • GOGLICHIDZE - Problema muscolare. In forte dubbio per la 12^ giornata
  • MILLER - Forte contusione alla gamba. Recuperabile per la 12^ giornata
  • KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore sta lavorando per un possibile rientro immediato, ma lo staff non vuole correre rischi. In forte dubbio per la 12^ giornata

VERONA

12^ giornata Verona-Parma
 

  • SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. Diffcile il recupero per la 12^ giornata
  • OYEGOKE - Problema al piede. In dubbio per la 12^ giornata
  • SANTIAGO YELLU - Risentimento muscolare. In dubbio per la 12^ giornata
  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026

