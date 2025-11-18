Introduzione

Il bollettino medico dopo la sosta non è così drammatico come quello di ottobre. Il Napoli perde comunque un altro titolare: Conte dovrà rinunciare ad Anguissa per un bel po' di tempo (tornerà nel 2026). La Juventus deve monitorare Dusan Vlahovic in vista della Fiorentina: gli esami hanno escluso complicazioni più gravi limitando il problema, per il serbo sovraccarico all'adduttore.



La lista degli indisponibili del Bologna è aumentata comprendendo Skorupski, Cambiaghi e Holm. Il primo non è l'unico portiere finito in infermeria. A Parma si pensa già al mercato degli svincolati visto che Suzuki resterà ai box per almeno 3 mesi. Ci sono però i famosi "rientri dopo la sosta" come ad esempio quello di Rabiot, che si candida a un ruolo da protagonista nel derby. Questo martedì dovrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra. A proposito di Milan-Inter: sulla sponda nerazzurra occhio alle condizioni di Dumfries, la caviglia dell'olandese è da valutare.

Non ci sono giocatori squalificati dal Giudice sportivo per la prossima giornata. Ma come stanno le venti squadre della Serie A verso il 12° turno di campionato? Ecco la panoramica completa (in ordine alfabetico)