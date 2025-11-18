Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 12^ giornataSerie A
Il bollettino medico dopo la sosta non è così drammatico come quello di ottobre. Il Napoli perde comunque un altro titolare: Conte dovrà rinunciare ad Anguissa per un bel po' di tempo (tornerà nel 2026). La Juventus deve monitorare Dusan Vlahovic in vista della Fiorentina: gli esami hanno escluso complicazioni più gravi limitando il problema, per il serbo sovraccarico all'adduttore.
La lista degli indisponibili del Bologna è aumentata comprendendo Skorupski, Cambiaghi e Holm. Il primo non è l'unico portiere finito in infermeria. A Parma si pensa già al mercato degli svincolati visto che Suzuki resterà ai box per almeno 3 mesi. Ci sono però i famosi "rientri dopo la sosta" come ad esempio quello di Rabiot, che si candida a un ruolo da protagonista nel derby. Questo martedì dovrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra. A proposito di Milan-Inter: sulla sponda nerazzurra occhio alle condizioni di Dumfries, la caviglia dell'olandese è da valutare.
Non ci sono giocatori squalificati dal Giudice sportivo per la prossima giornata. Ma come stanno le venti squadre della Serie A verso il 12° turno di campionato? Ecco la panoramica completa (in ordine alfabetico)
ATALANTA
12^ giornata Napoli-Atalanta su Sky Sport
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
BOLOGNA
12^ giornata Udinese-Bologna
- ROWE - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Rientro previsto a dicembre
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia. Rientro a fine 2025
- CAMBIAGHI - Lesione di primo grado al soleo destro. Rientro previsto nella prima metà di dicembre
- HOLM - Problema alla coscia destra. Possibile stop di 2 o 3 settimane. Rientro a dicembre
- RAVAGLIA - Problema muscolare. Recuperabile per la 12^ giornata
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a metà-fine dicembre
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Si va verso la convocazione per la 12^ giornata
CAGLIARI
12^ giornata Cagliari-Genoa
- DEIOLA - Eelongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 12^ giornata
- CIOCCI - Distorsione alla caviglia. Out contro il Genoa
- ROG - Affaticamento al polpaccio. In forte dubbio per la 12^ giornata
- LITETA - Problema muscolare alla coscia sinistra. Difficile il rientro per la 12^ giornata
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
12^ giornata Torino-Como su Sky Sport
- DIAO - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Salta la sfida contro il Torino
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 12^ giornata
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Torino
CREMONESE
12^ giornata Cremonese-Roma
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
- FAYE' - Trauma distorsivo alla caviglia. Salta la Roma
- PEZZELLA - Contusione. Recuperabile per la 12^ giornata
- GRASSI - Noie muscolari. Rientro possibile a dicembre
- ZERBIN - Infortunio non specificato. In dubbio per la 12^ giornata
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Tornato in gruppo per lavoro di riatletizzazione. In dubbio per la 12^ giornata
FIORENTINA
12^ giornata Fiorentina-Juventus
- KEAN - Trauma alla tibia sinistra. Recuperabile per la 12^ giornata
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Possibile ritorno contro la Juventus
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
12^ giornata Cagliari-Genoa
- EKHATOR - Fascite plantare. In dubbio per la 12^ giornata
- EKUBAN - Problema muscolare. In dubbio per la sfida contro il Cagliari
INTER
12^ giornata Inter-Milan
- DUMFRIES - Problema alla caviglia sinistra. In dubbio per il derby
- MKHITARYAN - Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre
- DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. In dubbio per la 12^ giornata
JUVENTUS
12^ giornata Fiorentina-Juventus
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Dovrebbe rientrare per la gara contro il Napoli del 7 dicembre
- VLAHOVIC - Sovraccarico all'adduttore. In dubbio per la sfida contro la Fiorentina
- KELLY – Affaticamento muscolare. In dubbio per la 12^ giornata
- CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre
LAZIO
12^ giornata Lazio-Lecce su Sky Sport
- NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Recuperabile per la sfida contro il Lecce
- CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto a metà dicembre
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Si è deciso per l'operazione. Rientro possibile a gennaio 2026
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Tornato in gruppo, ma fuori dalla lista del campionato
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
12^ giornata Lazio-Lecce su Sky Sport
- BANDA - Lombosciatalgia. In dubbio per la 12^ giornata
- PIERRET - Problema alla schiena. Recuperabile per la gara contro la Lazio
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro previsto a fine novembre
- PEREZ - Problema alla coscia. Recuperabile per la 12^ gironata
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
MILAN
12^ giornata Inter-Milan
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. In dubbio per la sfida contro l'Inter
- RABIOT - Lesione del soleo. Recuperabile per il derby
NAPOLI
12^ giornata Napoli-Atalanta su Sky Sport
- GILMOUR - Infiammazione a livello pubico. Out contro l'Atalanta
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- POLITANO - Infiammazione a livello pubico. Recuperabile per la 12^ giornata
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a dicembre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
12^ giornata Verona-Parma
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a metà febbraio
- CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
- ESTEVEZ - Risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra. Potrebbe tornare a disposizione a dicembre
- ALMQVIST - Problema muscolare. Recuperabile per la 12^ giornata
- ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Recuperabile per la 12^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
12^ giornata Sassuolo-Pisa
- AKINSANMIRO - Lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Ipotesi di rientro nella prima metà di dicembre
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Lavora per esserci contro il Sassuolo
- ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. Rientro previsto a metà dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
12^ giornata Cremonese-Roma
- BAILEY - Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Recuperabile per la 12^ giornata
- DOVBYK - Lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di dicembre
- NDICKA - Distorsione alla caviglia. Recuperabile per la 12^ giornata
- DYBALA - Lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Stop fino a dicembre
- FERGUSON - Distorsione alla caviglia. Recuperabile per la 12^ giornata
- ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire
SASSUOLO
12^ giornata Sassuolo-Pisa
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
- VOLPATO - Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto a fine novembre
- BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. In forte dubbio la convocazione per la 12^ giornata
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
12^ giornata Torino-Como su Sky Sport
- SIMEONE - Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ritorno possibile nella seconda metà di dicembre
- ILIC - Problema al ginocchio sinistro. Out contro il Como
- ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. Resta in dubbio anche per la sfida contro il Como
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
12^ giornata Udinese-Bologna
- GOGLICHIDZE - Problema muscolare. In forte dubbio per la 12^ giornata
- MILLER - Forte contusione alla gamba. Recuperabile per la 12^ giornata
- KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore sta lavorando per un possibile rientro immediato, ma lo staff non vuole correre rischi. In forte dubbio per la 12^ giornata
VERONA
12^ giornata Verona-Parma
- SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. Diffcile il recupero per la 12^ giornata
- OYEGOKE - Problema al piede. In dubbio per la 12^ giornata
- SANTIAGO YELLU - Risentimento muscolare. In dubbio per la 12^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026