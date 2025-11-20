Offerte Black Friday
Milan, le news sulla formazione in vista del derby contro l'Inter

Massimiliano Allegri torna ad avere a disposizione l'undici "ideale" per il derby contro l'Inter in programma domenica alle 20.45 a San Siro. L'allenatore rossonero ha un solo dubbio e riguarda l'esterno sinistro, con il ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi. In difesa torna Tomori, a centrocampo rientra Rabiot, in avanti torna la coppia titolare composta da Pulisic e Leao. Tutti a disposizione tranne Gimenez

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

    Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

    live napoli

    Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...

    Scaroni: "Derby di Milano partita unica al mondo"

    milan

    Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con...

    Zappi (Aia): "Stupito, emergerà mia estraneità"

    indagine figc

    Le parole del numero uno dell'Associazione italiana arbitri dopo la notifica della chiusura...