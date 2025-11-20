Massimiliano Allegri torna ad avere a disposizione l'undici "ideale" per il derby contro l'Inter in programma domenica alle 20.45 a San Siro. L'allenatore rossonero ha un solo dubbio e riguarda l'esterno sinistro, con il ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi. In difesa torna Tomori, a centrocampo rientra Rabiot, in avanti torna la coppia titolare composta da Pulisic e Leao. Tutti a disposizione tranne Gimenez
- Portiere: MAIGNAN
- Difensore centrale di destra: TOMORI
- Difensore centrale: GABBIA
- Difensore centrale di sinistra: PAVLOVIC
- Esterno destro: SAELEMAEKERS
- Mezzala destra: FOFANA
- Centrocampista centrale: MODRIC
- Mezzala sinistra: RABIOT
- Esterno sinistro: ESTUPINAN
- Attaccante: LEAO
- Attaccante: PULISIC
