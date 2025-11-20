La presentazione della 12^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 12^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 12^ giornata di campionato, dopo la pausa delle nazionali, si apre sabato 22 e si conclude lunedì 24 novembre. Sabato sera, alle 20.45, Napoli-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Dopo la partita "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli" su Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il dodicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 22 a lunedì 24 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Napoli-Atalanta, Lazio-Lecce e Torino-Como. La giornata di campionato si apre sabato con un doppio appuntamento alle 15.00: Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa. Si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Juventus. La sera, alle 20.45, è il momento di Napoli-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Verona-Parma per poi proseguire alle 15.00 con Cremonese-Roma e alle 18.00 Lazio-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si conclude alle 20.45 con il derby di Milano, Inter-Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 24 novembre con alle 18.30 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera, alle 20.45, chiude la giornata di campionato Sassuolo-Pisa.
AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli
Sabato 22 novembre, da non perdere al termine di Napoli-Atalanta, partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW, "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su NOW per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due. Disponibile anche on demand.
Serie A, la programmazione della 12^ giornata
Sabato 22 novembre
- ore 15.00: Cagliari-Genoa su DAZN 1 – [La Penna]
- ore 15.00: Udinese-Bologna su DAZN 2 – [Sacchi J.L.]
- ore 18.00: Fiorentina-Juventus su DAZN 1 – [Doveri]
- ore 20.45: Napoli-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Bello]
Domenica 23 novembre
- ore 12.30: Verona-Parma su DAZN 1 – [Pairetto]
- ore 15.00: Cremonese-Roma su DAZN 1 – [Ayroldi]
- ore 18.00: Lazio-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Arena]
- ore 20.45: Inter-Milan su DAZN 1 – [Sozza]
Lunedì 24 novembre
- ore 18.30: Torino-Como su DAZN 1 – [Bonacina]
- ore 20.45: Sassuolo-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Marco]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 12^ giornata
Nessun giocatore squalificato per la 12^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.