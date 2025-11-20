La presentazione della 12^ giornata di Serie A

La 12^ giornata di campionato, dopo la pausa delle nazionali, si apre sabato 22 e si conclude lunedì 24 novembre. Sabato sera, alle 20.45, Napoli-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Dopo la partita "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli" su Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il dodicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 22 a lunedì 24 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Napoli-Atalanta, Lazio-Lecce e Torino-Como. La giornata di campionato si apre sabato con un doppio appuntamento alle 15.00: Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa. Si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Juventus. La sera, alle 20.45, è il momento di Napoli-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Verona-Parma per poi proseguire alle 15.00 con Cremonese-Roma e alle 18.00 Lazio-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si conclude alle 20.45 con il derby di Milano, Inter-Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 24 novembre con alle 18.30 Torino-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera, alle 20.45, chiude la giornata di campionato Sassuolo-Pisa.

