Il Napoli è pronto a ospitare l'Atalanta di Raffaele Palladino al "Maradona" (gara LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW sabato alle 20:45). Conte potrebbe schierare un 3-4-3 con Di Lorenzo e Gutierrez sulle fasce, in attacco Politano e Neres a supporto di Hojlund. Il nuovo allenatore della Dea, invece, dovrebbe affidarsi a Lookman e De Ketelaere con Scamacca
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Højlund, Neres. All. Conte.
- Possibile difesa a 3 per Antonio Conte, con Di Lorenzo e Gutierrez sulle corsie
- A centrocampo coppia composta da Lobotka e McTominay
- In attacco tridente con Politano, Hojlund e Neres
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
- Esordio sulla panchina dell'Atalanta per Raffaele Palladino
- Il nuovo allenatore nerazzurro è intenzionato ad affidarsi a Lookman e De Ketelaere alle spalle di Scamacca
- Sulle fasce Bellanova e Zappacosta