Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

Serie A

Il Napoli è pronto a ospitare l'Atalanta di Raffaele Palladino al "Maradona" (gara LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW sabato alle 20:45). Conte potrebbe schierare un 3-4-3 con Di Lorenzo e Gutierrez sulle fasce, in attacco Politano e Neres a supporto di Hojlund. Il nuovo allenatore della Dea, invece, dovrebbe affidarsi a Lookman e De Ketelaere con Scamacca

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
pubblicità
Napoli
David Neres
David Neres
ala sinistra

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Højlund, Neres. All. Conte.

  • Possibile difesa a 3 per Antonio Conte, con Di Lorenzo e Gutierrez sulle corsie
  • A centrocampo coppia composta da Lobotka e McTominay
  • In attacco tridente con Politano, Hojlund e Neres
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

  • Esordio sulla panchina dell'Atalanta per Raffaele Palladino
  • Il nuovo allenatore nerazzurro è intenzionato ad affidarsi a Lookman e De Ketelaere alle spalle di Scamacca
  • Sulle fasce Bellanova e Zappacosta

Serie A: Altre Notizie

Cagliari, fondo americano Praxis entra in società

Serie A

Il Cagliari ha annunciato la firma di un accordo che prevede "l'ingresso nel capitale sociale di...

Spalletti: "Nessuna presunzione né pressioni"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 al Franchi: "Sarà molto...

Juve: aumento di capitale lampo da 97,8 milioni

i dettagli

Il club bianconero ha finalizzato un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni. Un'operazione a...

Leao: "Allegri come un padre, mentalità cambiata"

milan

L'attaccante rossonero è intervenuto su CBS America: "Siamo pronti per il derby. Per noi è...

Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE