Il calendario della 12^ giornata di Serie A

Da sabato 22 a lunedì 24 novembre , in scena la dodicesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si parte con il big match Napoli-Atalanta , su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Domenica alle 18.00 , sarà la volta di Lazio-Lecce , su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW; mentre lunedì, alle 18.30 , toccherà a Torino-Como , su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Sabato 22 novembre, da non perdere al termine di Napoli-Atalanta, partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW , " AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli ". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su NOW per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due . Disponibile anche on demand.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20.00 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Michele Padovano ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Lunedì, dalle 18.00 e dalle 20.30 sarà il momento di Speciale Campo Aperto, con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino. Dalle 22.45 appuntamento con L’Originale. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.