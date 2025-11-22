Il calendario della 12^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 12^ giornataguida tv
Su Sky e in streaming su NOW riparte dopo la pausa nazionali la Serie A, da sabato 22 a lunedì 24 novembre. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match. Nel weekend appuntamento esclusivo anche con 'AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli'
Da sabato 22 a lunedì 24 novembre, in scena la dodicesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si parte con il big match Napoli-Atalanta, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18.00, sarà la volta di Lazio-Lecce, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW; mentre lunedì, alle 18.30, toccherà a Torino-Como, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli
Sabato 22 novembre, da non perdere al termine di Napoli-Atalanta, partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW, "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su NOW per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due. Disponibile anche on demand.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20.00 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Michele Padovano ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Lunedì, dalle 18.00 e dalle 20.30 sarà il momento di Speciale Campo Aperto, con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino. Dalle 22.45 appuntamento con L’Originale. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.
La programmazione della 12^giornata su Sky e NOW
Venerdì 21 novembre
- dalle 23.00: Sky Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi
Sabato 22 novembre
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli
- alle 20.45: NAPOLI-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani; inviati Massimo Ugolini, Massimiliano Nebuloni e Francesco Modugno
- alle 22.45: AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli su Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due e in streaming su NOW
Domenica 23 novembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni
- alle 18.00: LAZIO-LECCE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; inviati Matteo Petrucci e Ilaria Alesso
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
Lunedì 24 novembre
- dalle 18.00 e dalle 20.30: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino
- alle 18.30: TORINO-COMO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello
- dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca di Marzio