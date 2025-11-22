Domenica sfida alle 15 allo Zini, dove Gasperini ritrova Ferguson in attacco insieme a Soulé e Pellegrini. Assenti Dybala e Dovbyk. Non si cambia in mezzo né sulle fasce con Celik e Wesley, dietro recupera Ndicka. Nicola pensa alla coppia Bonazzoli-Vardy, panchina per Vazquez e Sanabria. Si rivede Pezzella a sinistra, conferme in difesa e a centrocampo
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Si va verso l'undici schierato a Pisa con due novità a partire dall'attacco: Bonazzoli dovrebbe essere preferito a Vazquez per affiancare Vardy.
- A centrocampo torna Pezzella, che prende il posto di Faye con Barbieri confermato a destra.
- Non si cambia in difesa con la linea composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
- Giallorossi privi degli indisponibili Dybala e Dovbyk in attacco, dove il centravanti torna Ferguson. Alle sue spalle Soulé e Pellegrini.
- Conferme in mezzo dalla coppia Cristante-Koné alle fasce con Celik e Wesley.
- Non si cambia nemmeno in difesa dove recupera Ndicka, titolare con Mancini ed Hermoso