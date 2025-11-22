Domenica sfida alle 15 allo Zini, dove Gasperini ritrova Ferguson in attacco insieme a Soulé e Pellegrini. Assenti Dybala e Dovbyk. Non si cambia in mezzo né sulle fasce con Celik e Wesley, dietro recupera Ndicka. Nicola pensa alla coppia Bonazzoli-Vardy, panchina per Vazquez e Sanabria. Si rivede Pezzella a sinistra, conferme in difesa e a centrocampo

