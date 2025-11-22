Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Cremonese-Roma

Serie A

Domenica sfida alle 15 allo Zini, dove Gasperini ritrova Ferguson in attacco insieme a Soulé e Pellegrini. Assenti Dybala e Dovbyk. Non si cambia in mezzo né sulle fasce con Celik e Wesley, dietro recupera Ndicka. Nicola pensa alla coppia Bonazzoli-Vardy, panchina per Vazquez e Sanabria. Si rivede Pezzella a sinistra, conferme in difesa e a centrocampo

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

La probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Si va verso l'undici schierato a Pisa con due novità a partire dall'attacco: Bonazzoli dovrebbe essere preferito a Vazquez per affiancare Vardy.
  • A centrocampo torna Pezzella, che prende il posto di Faye con Barbieri confermato a destra.
  • Non si cambia in difesa con la linea composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore di destra
pubblicità
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore di sinistra
pubblicità
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
pubblicità
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
attaccante

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

  • Giallorossi privi degli indisponibili Dybala e Dovbyk in attacco, dove il centravanti torna Ferguson. Alle sue spalle Soulé e Pellegrini.
  • Conferme in mezzo dalla coppia Cristante-Koné alle fasce con Celik e Wesley.
  • Non si cambia nemmeno in difesa dove recupera Ndicka, titolare con Mancini ed Hermoso

Serie A: Altre Notizie

De Laurentiis: "Conte si è ripreso la squadra"

napoli

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il presidente del Napoli pubblica un tweet complimentandosi...

Conte: "Se qualcosa non va non mi giro altrove"

Serie A

L'allenatore del Napoli si gode il successo sull'Atalanta che sa quasi di rinascita dopo un...

Spalletti: "Dobbiamo alzare il livello"

JUVE

Non è soddisfatto Spalletti della prestazione offerta dalla Juve a Firenze: "Nel primo tempo...

Dove vedere Napoli-Atalanta

guida tv

La partita Napoli-Atalanta della 12^ giornata di Serie A, si gioca sabato 22 novembre alle ore...

Dove vedere Fiorentina-Juve

guida tv

La partita tra Fiorentina e Juventus della 12^ giornata di Serie A si gioca sabato 22 novembre...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE