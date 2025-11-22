Chivu e Allegri si sfideranno a specchio nel derby: 3-5-2 e un dubbio a testa per entrambi gli allenatori. Il primo è indeciso tra Acerbi e Bisseck al centro della difesa, Carlos Augusto al posto di Dumfries a destra. In attacco torna la Thula. Il secondo è deciso a dare fiducia a Bartesaghi, in vantaggio su Estupinan. Torna Rabiot, in attacco Pulisic e Leao
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
- Già certa l’assenza di Dumfries, così come il suo sostituto: Carlos Augusto verrà adattato a destra. Solo in panchina Luis Henrique
- Dubbio al centro della difesa, dove Acerbi è in vantaggio ma resta tallonato da Bisseck
- A centrocampo più Sucic di Zielinski, in attacco si ricompone la ThuLa, Thuram-Lautaro Martinez
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri
- Allegri deve sciogliere un solo dubbio, quello dell’esterno sinistro. Bartesaghi è in vantaggio su Estupinan, che non ha brillato nella trasferta di Parma prima della sosta
- Per la prima volta verrà varata la coppia titolare Leao-Pulisic, finora mai insieme dall’inizio in Serie A per i rispettivi infortuni. I due hanno giocato dal 1’ solo col Bari in Coppa Italia all’inizio della stagione
- Rabiot ha recuperato dall’infortunio e giocherà accanto a Fofana e Modric, pronto per il suo primo derby di Milano