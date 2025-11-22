Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby di Milano

Serie A

Chivu e Allegri si sfideranno a specchio nel derby: 3-5-2 e un dubbio a testa per entrambi gli allenatori. Il primo è indeciso tra Acerbi e Bisseck al centro della difesa, Carlos Augusto al posto di Dumfries a destra. In attacco torna la Thula. Il secondo è deciso a dare fiducia a Bartesaghi, in vantaggio su Estupinan. Torna Rabiot, in attacco Pulisic e Leao

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore di destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore di sinistra
pubblicità
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Esterno destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

  • Già certa l’assenza di Dumfries, così come il suo sostituto: Carlos Augusto verrà adattato a destra. Solo in panchina Luis Henrique
  • Dubbio al centro della difesa, dove Acerbi è in vantaggio ma resta tallonato da Bisseck
  • A centrocampo più Sucic di Zielinski, in attacco si ricompone la ThuLa, Thuram-Lautaro Martinez
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore di destra
pubblicità
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore di sinistra
pubblicità
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
pubblicità
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante
pubblicità
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

  • Allegri deve sciogliere un solo dubbio, quello dell’esterno sinistro. Bartesaghi è in vantaggio su Estupinan, che non ha brillato nella trasferta di Parma prima della sosta
  • Per la prima volta verrà varata la coppia titolare Leao-Pulisic, finora mai insieme dall’inizio in Serie A per i rispettivi infortuni. I due hanno giocato dal 1’ solo col Bari in Coppa Italia all’inizio della stagione
  • ⁠⁠Rabiot ha recuperato dall’infortunio e giocherà accanto a Fofana e Modric, pronto per il suo primo derby di Milano

Serie A: Altre Notizie

Cagliari, fondo americano Praxis entra in società

Serie A

Il Cagliari ha annunciato la firma di un accordo che prevede "l'ingresso nel capitale sociale di...

Spalletti: "Nessuna presunzione né pressioni"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 al Franchi: "Sarà molto...

Juve: aumento di capitale lampo da 97,8 milioni

i dettagli

Il club bianconero ha finalizzato un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni. Un'operazione a...

Leao: "Allegri come un padre, mentalità cambiata"

milan

L'attaccante rossonero è intervenuto su CBS America: "Siamo pronti per il derby. Per noi è...

Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE