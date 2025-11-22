Chivu e Allegri si sfideranno a specchio nel derby: 3-5-2 e un dubbio a testa per entrambi gli allenatori. Il primo è indeciso tra Acerbi e Bisseck al centro della difesa, Carlos Augusto al posto di Dumfries a destra. In attacco torna la Thula. Il secondo è deciso a dare fiducia a Bartesaghi, in vantaggio su Estupinan. Torna Rabiot, in attacco Pulisic e Leao

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA