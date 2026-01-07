Tra le favorite ora c'è anche la Juventus?

"E' una questione di numeri. La quota scudetto è 86-88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata. Servono 50 punti alla Juve nel girone di ritorno ma li può fare perché è forte e con Spalletti ha avuto un'inversione di risultati. Ma pensiamo a noi stessi, a entrare nelle prime 4, a essere attaccati a quel gruppo a marzo. I risultati di ieri hanno dimostrato che non sarà facile arrivare tra le prime 4"