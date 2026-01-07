Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanale

guida tv

Oggi, mercoledì 7 gennaio, si scende in campo per la 19^ giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo Bologna-Atalanta, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, e alle 20.45 Parma-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono cinque gli appuntamenti del mercoledì della 19^ giornata di Serie A, alle 18.30, Bologna-Atalanta, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi; inviati Francesco Cosatti e Massimiliano Nebuloni. Sempre alle 18.30 anche Napoli-Verona. Tre le partite alle 20.45: Lazio-FiorentinaTorino-Udinese e Parma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Mercoledì si parte nel pomeriggio con Speciale Campo Aperto, con Leo di Bello insieme a Fabio Quagliarella, Walter Zenga e Fabio Quagliarella. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Riccardo Montolivo, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

Mercoledì 7 gennaio

  • dalle 17.30 e dalle 20.45: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Luca Tommasini
  • alle 18.30: BOLOGNA-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi; inviati Francesco Cosatti e Massimiliano Nebuloni
  • ore 18.30: Napoli-Verona su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini
  • alle 20.45: PARMA-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
  • ore 20.45: Lazio-Fiorentina su DAZN 1
  • ore 20.45: Torino-Udinese su DAZN 2

