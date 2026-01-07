Oggi, mercoledì 7 gennaio, si scende in campo per la 19^ giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo Bologna-Atalanta, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, e alle 20.45 Parma-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di campionato

Sono cinque gli appuntamenti del mercoledì della 19^ giornata di Serie A, alle 18.30, Bologna-Atalanta, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi; inviati Francesco Cosatti e Massimiliano Nebuloni. Sempre alle 18.30 anche Napoli-Verona. Tre le partite alle 20.45: Lazio-Fiorentina, Torino-Udinese e Parma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.