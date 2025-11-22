Dove vedere Napoli-Atalanta

I numeri di Napoli e Atalanta

L'ultimo pareggio tra Napoli e Atalanta in Serie A risale al 30 ottobre 2019 e da allora ci sono state sei vittorie dei partenopei contro le cinque dei bergamaschi; inoltre, l'Atalanta ha trovato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide contro il Napoli e non ha mai fatto meglio (tre anche nel 2020 e nel 1958). L’Atalanta ha vinto 3-0 le ultime due trasferte di Serie A contro il Napoli e non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila contro i partenopei nella competizione. Il Napoli ha mancato l'appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 33; in particolare, i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non arrivano a tre gare di fila senza reti da dicembre 2023-gennaio 2024. Il Napoli è imbattuto da 16 partite casalinghe in Serie A (12V, 4N); considerando il periodo dall'ultimo weekend del 2024 è l’unica squadra presente in entrambe le stagioni dei cinque maggiori campionati europei a non aver mai perso una gara interna; i partenopei non arrivano ad almeno 17 partite casalinghe senza sconfitte in Serie A da gennaio-novembre 2021 (18 in quel caso). Dopo aver vinto due delle prime quattro partite dell'attuale Serie A (2N), l'Atalanta non ha ottenuto alcun successo nelle successive sette (5N, 2P) – la peggior serie senza vittorie per la Dea dal 2018. L'ultima volta che la squadra bergamasca ha registrato una striscia più lunga senza successi nel massimo campionato è stata tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 partite). Nelle prime cinque trasferte di questo campionato l'Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e subito una sconfitta; è dal 2017/18 che i bergamaschi non ottengono meno di due successi nelle prime sei gare esterne di Serie A (zero in quel caso).