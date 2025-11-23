Identità e qualità: la Juve di Spalletti ha ancora tanto lavoro da fare

Quello di Firenze è un pareggio che vanifica la buona partenza del nuovo corso contro la Cremonese: grosse difficoltà in mezzo al campo e poco supporto a Vlahovic i problemi principali dei bianconeri, ancora molto lontani dall'idea di calcio che predilige Spalletti. Con lo spettro di un mercato di gennaio che difficilmente riuscirà a spostare gli equilibri
