Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Identità e qualità: la Juve di Spalletti ha ancora tanto lavoro da fare

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Getty

Quello di Firenze è un pareggio che vanifica la buona partenza del nuovo corso contro la Cremonese: grosse difficoltà in mezzo al campo e poco supporto a Vlahovic i problemi principali dei bianconeri, ancora molto lontani dall'idea di calcio che predilige Spalletti. Con lo spettro di un mercato di gennaio che difficilmente riuscirà a spostare gli equilibri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ