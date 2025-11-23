Dove vedere Lazio-Lecce

La partita tra Lazio e Lecce, valida per la 12^ giornata di campionato, si gioca domenica 23 novembre alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti. Inviati Matteo Petrucci e Ilaria Alesso. Dalle 15.30 appuntamento con Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni. Dalle 20 e dalle 22.40 c'è Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis. Dalle 20.45 spazio a Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara.

I numeri di Lazio e Lecce

Il Lecce ha vinto 10 delle 36 sfide contro la Lazio in Serie A (7N, 19P), solo contro Fiorentina e Udinese (entrambe 11) ha ottenuto più successi nel massimo campionato. Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i salentini hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale - incluso il successo dei giallorossi nella sfida più recente (1-0 all'Olimpico all'ultima giornata lo scorso 25 maggio). La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle 18 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (11V, 5N), anche se una delle due sconfitte è arrivata in quella più recente (0-1 lo scorso 25 maggio con gol di Lassana Coulibaly) - i salentini non hanno infatti mai vinto due trasferte di fila contro i biancocelesti nel massimo campionato. La Lazio ha vinto le ultime due partite all'Olimpico senza subire gol in campionato (contro Juventus e Cagliari), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare interne in Serie A (2V, 9N, 4P). I biancocelesti potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match casalinghi di fila nel torneo per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2023, mentre l'ultima volta che hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila con annesso clean sheet nel massimo campionato risale al periodo tra settembre e ottobre 2015 (quattro in quel caso con Pioli allenatore). 7 dei 10 punti guadagnati dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta, il 70%; solo la Fiorentina (80% - 4/5) ha ottenuto più punti in percentuale fuori casa fin qui nella Serie A 2025/26. In più, dopo il successo al Franchi contro la Viola, i salentini potrebbero vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023.