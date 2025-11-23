Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 12^ giornataguida tv
Oggi, domenica 23 novembre, si scende in campo per la 12^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Lazio-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Sono quattro gli appuntamenti della domenica della 12^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Verona-Parma per poi proseguire alle 15.00 con Cremonese-Roma e alle 18.00 Lazio-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Matteo Petrucci e Ilaria Alesso. La domenica si conclude alle 20.45 con il derby di Milano, Inter-Milan.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Michele Padovano ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.
La programmazione della 12^giornata su Sky e NOW
Domenica 23 novembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano
- ore 12.30: Verona-Parma su DAZN 1
- ore 15.00: Cremonese-Roma su DAZN 1
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni
- alle 18.00: LAZIO-LECCE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; inviati Matteo Petrucci e Ilaria Alesso
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
- ore 20.45: Inter-Milan su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara