Fiorentina e Verona, inizio flop: con 0 vittorie nelle prime 12 giornate salve solo in tre

Fiorentina e Verona, inizio flop: con 0 vittorie nelle prime 12 giornate salve solo in treprecedenti
Ci sono due squadre ancora a quota zero vittorie in Serie A e sono Fiorentina e Verona, penultima e ultima della classifica. In questo senso i precedenti non sono confortanti visto che, nell'era dei tre punti a vittoria, solo il Cagliari dei quattro allenatori del 2005/06 è riuscito a salvarsi dopo aver raccolto zero vittorie nelle prime dodici giornate. Allargando lo sguardo a tutta la storia della A, ce l'avevano fatta soltanto altre due, loro arrivate senza successi addirittura alla giornata numero 13 e 17. E quali sono i record negativi negli altri top campionati europei? Dati Opta
Fiorentina e Verona, inizio flop
Dodici partite, zero vittorie. Per entrambe sei pari e sei ko. È questo il presente della nuova Fiorentina di Vanoli - che nell'ultima giornata ha pareggiato contro la Juve - e del Verona di Zanetti, ancora ko nell'ultimo turno in casa contro il Parma. Le due squadre occupano 19° e 20° posto della classifica e i precedenti a riguardo non sono confortanti: nell'era dei tre punti a vittoria (cioè dalla stagione 1994/95 a oggi) solo il Cagliari del 2005/06 è riuscito a salvarsi dopo aver raccolto zero vittorie nelle prime dodici giornate di campionato.
I quattro allenatori e i gol di Suazo
Sì, ma come aveva fatto a quel Cagliari — che alla 13^ giornata di quel campionato riuscì finalmente a trovare la sua prima vittoria — a salvarsi? Ripasso storico: i rossoblù di quella stagione partono con Tesser in panchina, ma il suo campionato dura appena una giornata, quella d'esordio persa col Siena. L'allenatore paga risultati altalenanti tra pre campionato e Coppa Italia (tra cui una vittoria solo ai rigori contro il Manfredonia, squadra di C): Cellino sceglie allora Arrigoni ad interim per un turno e, quindi, poi punta sull'esordiente Davide Ballardini, proveniente dalla Sambenedettese in C. Dura poco anche lui e ritorna Sonetti: Nedo perde al suo esordio-bis ma, poi, trova finalmente la prima vittoria del campionato dei sardi al 13° turno. Condurrà la squadra — trascinata dai gol di Suazo — alla salvezza con ben due turni di anticipo.
Solo altre due salve con così poche vittorie
Allargando lo sguardo a tutte le precedenti edizioni del campionato (quindi dal 1929/30 a oggi) soltanto altre due squadre con zero vittorie nelle prime dodici giornate erano riuscite a conquistare la salvezza: la Triestina 1942/43 (loro dopo zero vittorie nelle prime quattordici giornate) e il Varese 1970/71 (da record con zero vittorie dopo diciassette giornate!).
Storie di un calcio lontano: quella Triestina si salvò addirittura dopo un triangolare di spareggio con Bari e Venezia. Il Varese battendo il Foggia nello scontro diretto dell'ultima giornata di campionato.
Chi ha impiegato più giornate per trovare la prima vittoria
E ora poniamoci la domanda relativa al record per il maggior numero di giornate trascorse da inizio campionato senza vittorie, ovviamente considerando la storia dell'intero campionato di calcio italiano. Il primato? 28! Ecco la top 20 Opta: balza all'occhio come la Fiorentina e il Verona del presente siano soltanto a due turni dall'entrarci…
- Varese 1971/72: prime 28 giornate senza vittorie
- Ancona 2003/04: prime 28 giornate senza vittorie
- Cremonese 2022/23: prime 23 giornate senza vittorie
- Varese 1965/66: prime 22 giornate senza vittorie
- Verona 2015/16: prime 22 giornate senza vittorie
- Perugia 2003/04: prime 21 giornate senza vittorie
- Chievo 2018/19: prime 18 giornate senza vittorie
- Benevento 2017/18: prime 18 giornate senza vittorie
- Varese 1970/71: prime 17 giornate senza vittorie - SALVA A FINE STAGIONE
- Como 2002/03: prime 17 giornate senza vittorie
- Ascoli 1984/85: prime 17 giornate senza vittorie
- Ascoli 2006/07: prime 17 giornate senza vittorie
- Catanzaro 1971/72: prime 15 giornate senza vittorie
- Cagliari 1999/00: prime 15 giornate senza vittorie
- Atalanta 2004/05: prime 15 giornate senza vittorie
- Venezia 1966/67: prime 14 giornate senza vittorie
- Triestina 1942/43: prime 14 giornate senza vittorie - SALVA A FINE STAGIONE
- Reggiana 1996/97: prime 14 giornate senza vittorie
- Pisa 1983/84: prime 14 giornate senza vittorie
- Brescia 1994/95: prime 14 giornate senza vittorie
- Bari 1991/92: prime 14 giornate senza vittorie
E nel resto d'Europa?
Questi, invece, sono i record per il maggior numero di giornate senza vittorie da inizio campionato nelle altre quattro top nazioni del continente:
- Liga: Almeria 2023/24: prime 28 giornate senza vittorie
- Ligue1: Troyes 2015/16: prime 21 giornate senza vittorie
- Premier: Sheffield United 2020/21: prime 17 giornate senza vittorie
- Bundes: Norimberga 2013/14: prime 17 giornate senza vittorie