Fiorentina e Verona, inizio flop: con 0 vittorie nelle prime 12 giornate salve solo in tre

Introduzione

Ci sono due squadre ancora a quota zero vittorie in Serie A e sono Fiorentina e Verona, penultima e ultima della classifica. In questo senso i precedenti non sono confortanti visto che, nell'era dei tre punti a vittoria, solo il Cagliari dei quattro allenatori del 2005/06 è riuscito a salvarsi dopo aver raccolto zero vittorie nelle prime dodici giornate. Allargando lo sguardo a tutta la storia della A, ce l'avevano fatta soltanto altre due, loro arrivate senza successi addirittura alla giornata numero 13 e 17. E quali sono i record negativi negli altri top campionati europei? Dati Opta

