Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

Serie A

Sarà Como-Sassuolo ad aprire la 13^ giornata di Serie A: fischio d'inizio venerdì 28 novembre alle 20.45 (partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Fabregas prepara tre cambi rispetto alla gran vittoria di Torino, uno per reparto: Vojvoda, Caqueret e Douvikas per Smolarek, Da Cunha e Morata. Due ballottaggi nei neroverdi di Grosso: Walukiewicz e Laurienté favoriti su Coulibaly e Fadera

GLI INDISPONIBILI PER LA 13^ GIORNATA

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
mediano
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
mediano
Como
Jayden Addai
Jayden Addai
ala destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
ala sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez, Vojvoda, Ramón, Santos Silva, Valle, Perrone, Caqueret, Addai, Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas

  • Fabregas prepara 3 cambi rispetto alla vittoria contro il Torino
  • In difesa Vojvoda prenderà il posto dello squalificato Smolcic
  • Caqueret è in vantaggio su Da Cunha in media
  • In attacco dovrebbe esserci Douvikas per Morata
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

  • Due ballottaggi nei neroverdi di Grosso: il primo è in difesa tra Walukiewicz e Coulibaly, con il secondo pronto a scendere in campo dal 1' se il polacco non dovesse essere al 100%
  • Il secondo in attacco con Laurienté in vantaggio su Fadera

