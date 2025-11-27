Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

Sarà Como-Sassuolo ad aprire la 13^ giornata di Serie A: fischio d'inizio venerdì 28 novembre alle 20.45 (partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Fabregas prepara tre cambi rispetto alla gran vittoria di Torino, uno per reparto: Vojvoda, Caqueret e Douvikas per Smolarek, Da Cunha e Morata. Due ballottaggi nei neroverdi di Grosso: Walukiewicz e Laurienté favoriti su Coulibaly e Fadera
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez, Vojvoda, Ramón, Santos Silva, Valle, Perrone, Caqueret, Addai, Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas
- Fabregas prepara 3 cambi rispetto alla vittoria contro il Torino
- In difesa Vojvoda prenderà il posto dello squalificato Smolcic
- Caqueret è in vantaggio su Da Cunha in media
- In attacco dovrebbe esserci Douvikas per Morata
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
- Due ballottaggi nei neroverdi di Grosso: il primo è in difesa tra Walukiewicz e Coulibaly, con il secondo pronto a scendere in campo dal 1' se il polacco non dovesse essere al 100%
- Il secondo in attacco con Laurienté in vantaggio su Fadera