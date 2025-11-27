Il saluto Yildiz-Platini e non solo: i campioni 1985 in visita alla Juve alla Continassa
Comolli, Chiellini e Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia della Juventus nel 1985, quando vinsero la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores. Presenti tra gli altri anche Platini, Serena, Tacconi, Bodini, Brio e Pioli: hanno incontrato Spalletti e i suoi giocatori, prima di ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", memoriale che celebra i 39 morti durante la finale del 29 maggio 1985
- Incontro tra vecchia e nuova generazione in casa Juve. Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto hanno accolto alla Continassa diversi calciatori che hanno fatto la storia della Juventus nel 1985, quando vinsero la Coppa dei Campioni e, quindi, la Coppa Intercontinentale. Qui in foto Platini con Chiellini, Bodini e Brio.
- C'era, ovviamente, anche Luciano Spalletti.
- In questo scatto anche Pioli e Massimo Mauro (che con la Juve non vinse la Coppa dei Campioni ma l'Intercontinentale sì).
- Presenti anche Tacconi e Aldo Serena. In tuta bianconera c'è Riccardo Scirea, figlio del grande Gaetano e match analyst bianconero.
- Quindi l'incontro con i giocatori della Juve di oggi.
- Sicuramente uno dei momenti che i tifosi bianconeri avranno amato di più: il grande ex numero 10 che saluta l'attuale 10. Platini incontra Yildiz.
- Successivamente, Platini e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 morti allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985. Nello scatto Massimo Briaschi con Pioli e Serena