Comolli, Chiellini e Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia della Juventus nel 1985, quando vinsero la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores. Presenti tra gli altri anche Platini, Serena, Tacconi, Bodini, Brio e Pioli: hanno incontrato Spalletti e i suoi giocatori, prima di ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", memoriale che celebra i 39 morti durante la finale del 29 maggio 1985

I CAMPIONI DEL 1985 IN VISITA ALLA JUVE. VIDEO