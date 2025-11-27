La presentazione della 13^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 13^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 13^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 28 novembre a lunedì 1^ dicembre. Sabato sera, alle 20.45, Milan-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il tredicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 28 novembre a lunedì 1^ dicembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Como-Sassuolo, Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina. La giornata di campionato si apre venerdì sera con l’anticipo delle 20.45, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato doppio appuntamento alle 15.00 con Genoa-Verona e Parma-Udinese. Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Cagliari. La sera, alle 20.45, è il momento di Milan-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Lecce-Torino per poi proseguire alle 15.00 con Pisa-Inter e alle 18.00 Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si conclude alle 20.45 con, Roma-Napoli. La giornata di campionato si conclude lunedì 1^ dicembre, alle 20.45, con Bologna-Cremonese.
Serie A, la programmazione della 13^ giornata
Venerdì 28 novembre
- ore 20.45: Como-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marchetti]
Sabato 29 novembre
- ore 15.00: Genoa-Verona su DAZN 1 – [Fabbri]
- ore 15.00: Parma-Udinese su DAZN 2 – [Piccinini]
- ore 18.00: Juventus-Cagliari su DAZN 1– [Crezzini]
- ore 20.45: Milan-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]
Domenica 30 novembre
- ore 12.30: Lecce-Torino su DAZN 1 – [Mariani]
- ore 15.00: Pisa-Inter su DAZN 1 – [Guida]
- ore 18.00: Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marcenaro]
- ore 20.45: Roma-Napoli su DAZN 1 – [Massa]
Lunedì 1^ dicembre
- ore 20.45: Bologna-Cremonese su DAZN 1 – [Feliciani]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 13^ giornata
Due i giocatori squalificati per la 13^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Smolcic (Como)
- Norton-Cuffy (Genoa)