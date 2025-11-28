Il calendario della 13^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 13^ giornataguida tv
Da venerdì 28 novembre a lunedì 1^ dicembre, su Sky e in streaming su NOW, la 13^ giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Como-Sassuolo, Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 28 novembre a lunedì 1^ dicembre, appuntamento con la tredicesima giornata della stagione. Domani alle 20.45 si gioca Como-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 in campo Milan-Lazio su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Paolo Assogna e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini. Lunedì 1^ dicembre sera appuntamento speciale con L’Originale, in diretta dallo Spazio Antologico di Milano per il Gran Galà del Calcio. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e Luca Marchetti saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e tanti altri ospiti che nel costo della serata passeranno ai microfoni di Sky Sport.
Reload: Giancarlo Marocchi
Venerdì 28 novembre nuovo appuntamento con "Reload", la produzione originale firmata Sky Sport che racconta la vita dei talent che compongono la squadra editoriale della Casa dello Sport. Dalle origini, passando per la carriera da calciatori, fino ad arrivare a oggi e al loro ruolo all’interno di Sky. Protagonista del terzo episodio – in onda alle 19.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (disponibile on demand) - uno dei talent più apprezzati, Giancarlo Marocchi, che racconta i suoi diciotto anni di carriera tra Bologna, Juventus e Nazionale azzurra.
Serie A, la programmazione della 13^ giornata
Venerdì 28 novembre
- alle 20.45: COMO-SASSUOLO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti; inviati Manuele Baiocchini e Marco Demicheli
- dalle 23.00: Sky Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Riccardo Montolivo
Sabato 29 novembre
- alle 20.45: MILAN-LAZIO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; inviati Peppe Di Stefano e Matteo Petrucci
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Stefano De Grandis
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
Domenica 30 novembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Paolo Assogna e Angelo Carotenuto
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
- alle 18.00: ATALANTA-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara
Lunedì 1^ dicembre
- dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale in diretta dal Gran Galà del Calcio con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Luca Marchetti Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Gianfranco Teotino