Il calendario della 13^ giornata di Serie A

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 28 novembre a lunedì 1^ dicembre, appuntamento con la tredicesima giornata della stagione. Domani alle 20.45 si gioca Como-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 in campo Milan-Lazio su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Paolo Assogna e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini. Lunedì 1^ dicembre sera appuntamento speciale con L’Originale, in diretta dallo Spazio Antologico di Milano per il Gran Galà del Calcio. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e Luca Marchetti saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e tanti altri ospiti che nel costo della serata passeranno ai microfoni di Sky Sport.