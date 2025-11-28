Incrocio tra Genoa e Verona a Marassi nel match di sabato alle 15. Le due squadre si schiereranno a specchio col 3-5-2: un paio di ballottaggi per De Rossi che in avanti punterà sulla coppia Colombo-Vitinha, mentre Zanetti è intenzionato a giocarsi la carta Mosquera in attacco al fianco di Giovane
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Vasquez, Ostigard; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Gronbaek, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi
- L'allenatore dei rossoblù deve fare a meno dello squalificato Norton-Cuffy: al suo posto ballottaggio tra Sabelli ed Ellertson, con l'islandese favorito;
- altro dubbio a centrocampo tra Thorsby e Gronbaek: per il danese sarebbe la prima da titolare con De Rossi;
- in avanti Colombo affiancherà Vitinha
Le scelte di Zanetti
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Bernede, Gagliardini, Al-Musrati, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
- L'allenatore dell'Hellas sembra pronto a cambiare qualcosa in fase offensiva, con Mosquera indiziato come partner di Giovane;
- in mezzo al campo ci saranno Bernede, Gagliardini e Al-Musrati, anche se Serdar cerca il recupero dopo l'infortunio al ginocchio