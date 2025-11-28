Offerte Black Friday
Probabili formazioni di Genoa-Verona

Serie A

Incrocio tra Genoa e Verona a Marassi nel match di sabato alle 15. Le due squadre si schiereranno a specchio col 3-5-2: un paio di ballottaggi per De Rossi che in avanti punterà sulla coppia Colombo-Vitinha, mentre Zanetti è intenzionato a giocarsi la carta Mosquera in attacco al fianco di Giovane

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
Genoa
Johan Vásquez
Difensore centrale
Genoa
Leo Østigård
Difensore centrale di sinistra
Genoa
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Albert Grønbæk
Mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Lorenzo Colombo
Attaccante
Genoa
Vitinha
Attaccante

Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Vasquez, Ostigard; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Gronbaek, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

  • L'allenatore dei rossoblù deve fare a meno dello squalificato Norton-Cuffy: al suo posto ballottaggio tra Sabelli ed Ellertson, con l'islandese favorito;
  • altro dubbio a centrocampo tra Thorsby e Gronbaek: per il danese sarebbe la prima da titolare con De Rossi;
  • in avanti Colombo affiancherà Vitinha
Verona
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Martin Frese
Difensore centrale di sinistra
Verona
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Antoine Bernede
Mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Al Musrati
Mezzala sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Esterno sinistro
Verona
Giovane
Attaccante
Verona
Daniel Mosquera
Attaccante

Le scelte di Zanetti

VERONA (3‑5‑2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Bernede, Gagliardini, Al-Musrati, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

  • L'allenatore dell'Hellas sembra pronto a cambiare qualcosa in fase offensiva, con Mosquera indiziato come partner di Giovane;
  • in mezzo al campo ci saranno BernedeGagliardini e Al-Musrati, anche se Serdar cerca il recupero dopo l'infortunio al ginocchio

