Infortuni Koné ed El Aynaoui, escluse lesioni per i giocatori della Roma

Gli esami a cui sono stati sottoposti i due centrocampisti giallorossi hanno escluso lesioni, evidenziando un trauma contusivo alla caviglia (per Koné) e al ginocchio (per El Aynaoui): ottime possibilità di recuperare il primo in vista del Napoli, mentre il marocchino sarà sicuramente a disposizione

Dopo il grande spavento di giovedì sera, la Roma tira un sospiro di sollievo. Sia Manu Koné che Neil El Aynaoui, usciti acciaccati dalla sfida di Europa League vinta contro il Midtjylland (2-1), sono stati sottoposti agli esami che hanno escluso lesioni per entrambi, evidenziando un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra (per Koné) e al ginocchio sinistro (per El Aynaoui). Il francese ha ottime possibilità di essere recuperato in vista del big match di domenica sera contro il Napoli, mentre il centrocampista marocchino è assolutamente disponibile.

Il comunicato della Roma

A spaventare era stato soprattutto il ko di Koné, uscito dal campo dopo 27’: al 13’ aveva preso un pestone alla caviglia (che si era girata in maniera innaturale) in seguito a un contrasto con Diao, facendo preoccupare lo staff medico. Rimasto in campo, poco dopo aveva rimediato anche un taglio, nella stessa zona, dopo una scivolata: cambio, borsa del ghiaccio e rientro immediato negli spogliatoi che aveva fatto temere una lesione. “Oggi sono stati sottoposti ad esami i calciatori Neil El Aynaoui (ginocchio sinistro) e Manu Kone (caviglia destra) – il comunicato della Roma – Ambedue hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose”.

