Gli esami a cui sono stati sottoposti i due centrocampisti giallorossi hanno escluso lesioni, evidenziando un trauma contusivo alla caviglia (per Koné) e al ginocchio (per El Aynaoui): ottime possibilità di recuperare il primo in vista del Napoli, mentre il marocchino sarà sicuramente a disposizione

Dopo il grande spavento di giovedì sera, la Roma tira un sospiro di sollievo. Sia Manu Koné che Neil El Aynaoui , usciti acciaccati dalla sfida di Europa League vinta contro il Midtjylland (2-1), sono stati sottoposti agli esami che hanno escluso lesioni per entrambi , evidenziando un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra (per Koné) e al ginocchio sinistro (per El Aynaoui). Il francese ha ottime possibilità di essere recuperato in vista del big match di domenica sera contro il Napoli , mentre il centrocampista marocchino è assolutamente disponibile.

Il comunicato della Roma

A spaventare era stato soprattutto il ko di Koné, uscito dal campo dopo 27’: al 13’ aveva preso un pestone alla caviglia (che si era girata in maniera innaturale) in seguito a un contrasto con Diao, facendo preoccupare lo staff medico. Rimasto in campo, poco dopo aveva rimediato anche un taglio, nella stessa zona, dopo una scivolata: cambio, borsa del ghiaccio e rientro immediato negli spogliatoi che aveva fatto temere una lesione. “Oggi sono stati sottoposti ad esami i calciatori Neil El Aynaoui (ginocchio sinistro) e Manu Kone (caviglia destra) – il comunicato della Roma – Ambedue hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose”.