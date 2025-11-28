Sabato 29 novembre alle 18 la Juventus ospita il Cagliari allo Stadium. Vlahovic è recuperato e giocherà titolare, torna dall'inizio anche Yildiz che supporterà il serbo insieme a Conceiçao. Pisacane potrebbe puntare sulla coppia Esposito-Borrelli in attacco
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- L'allenatore avrà a disposizione Vlahovic, che dovrebbe tornare dal 1' dopo il fastidio al flessore
- Ritrova una maglia da titolare anche Yildiz, che affiancherà Conceiçao sulla trequarti
- In difesa recupera Gatti, ma il terzetto difensivo sarà composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Pintus, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- L'allenatore dei sardi è pronto a puntare sulla coppia d'attacco Esposito-Borrelli
- Non saranno a disposizione Mina, Mazzitelli, Rog, Belotti e Zé Pedro
- Gli esterni saranno Felici e Palestra
- In difesa soluzione Pintus come centrale