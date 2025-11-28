Offerte Black Friday
Juventus-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato 29 novembre alle 18 la Juventus ospita il Cagliari allo Stadium. Vlahovic è recuperato e giocherà titolare, torna dall'inizio anche Yildiz che supporterà il serbo insieme a Conceiçao. Pisacane potrebbe puntare sulla coppia Esposito-Borrelli in attacco

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Difensore centrale di sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno destro
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Filip Kostic
Filip Kostic
Esterno sinistro
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Attaccante

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

  • L'allenatore avrà a disposizione Vlahovic, che dovrebbe tornare dal 1' dopo il fastidio al flessore
  • Ritrova una maglia da titolare anche Yildiz, che affiancherà Conceiçao sulla trequarti
  • In difesa recupera Gatti, ma il terzetto difensivo sarà composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Difensore centrale di destra
Cagliari
Nicola Pintus
Nicola Pintus
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale di sinistra
Cagliari
Mattia Felici
Mattia Felici
Esterno destro
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Mezzala sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno sinistro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Pintus, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • L'allenatore dei sardi è pronto a puntare sulla coppia d'attacco Esposito-Borrelli
  • Non saranno a disposizione Mina, Mazzitelli, Rog, Belotti e Zé Pedro
  • Gli esterni saranno Felici e Palestra
  • In difesa soluzione Pintus come centrale

