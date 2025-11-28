Milan senza Pulisic con la Lazio: Allegri ha provato Nkunku come partner di Leao in attacco, dovrebbe dunque giocare il francese con Loftus-Cheek dalla panchina. Per il resto, confermata la squadra che ha vinto il derby. Un solo cambio rispetto all'ultima gara anche per Sarri, che ha recuperato Castellanos ma non dovrebbe rischiarlo dal 1': al centro del'attacco il favorito resta ancora Dia. Vecino titolare in mezzo dopo il ko di Cataldi. Milan-Lazio è LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri
- Allegri ha provato Nkunku come partner d'attacco di Leao al posto dell'infortunato Pulisic. Il francese dovrebbe vincere quindi il ballottaggio con Loftus-Cheek, che sarà usato come jolly dalla panchina anche per altre zone del campo
- Out anche Gimenez, ancora alle prese con il problema alla caviglia
- Sugli esterni confermati Saelemaekers, che ha recuperato dal problema alla schiena, e Bartesaghi, che ha convinto nel derby
- Anche difesa a 3 e mediana sono confermatissime
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
- Castellanos è tornato a disposizione ma Sarri non dovrebbe rischiarlo: in centro del tridente il favorito resta Dia, con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati
- In mezzo al campo non c'è Cataldi, out per qualche settimana: pronto Vecino, unica novità - cambio obbligato - rispetto all'undici che ha battuto il Lecce
- Gila è recuperato e sarà regolarmente al fianco di Romagnoli. In difesa ballottaggio Pellegrini-Nuno Tavares a sinistra con il primo che resta in vantaggio