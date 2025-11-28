Offerte Black Friday
Milan-Lazio, le probabili formazioni

Serie A

Milan senza Pulisic con la Lazio: Allegri ha provato Nkunku come partner di Leao in attacco, dovrebbe dunque giocare il francese con Loftus-Cheek dalla panchina. Per il resto, confermata la squadra che ha vinto il derby. Un solo cambio rispetto all'ultima gara anche per Sarri, che ha recuperato Castellanos ma non dovrebbe rischiarlo dal 1': al centro del'attacco il favorito resta ancora Dia. Vecino titolare in mezzo dopo il ko di Cataldi. Milan-Lazio è LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
regista
Milan
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
attaccante
Milan
Christopher Nkunku
attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

  • Allegri ha provato Nkunku come partner d'attacco di Leao al posto dell'infortunato Pulisic. Il francese dovrebbe vincere quindi il ballottaggio con Loftus-Cheek, che sarà usato come jolly dalla panchina anche per altre zone del campo   
  • Out anche Gimenez, ancora alle prese con il problema alla caviglia
  • Sugli esterni confermati Saelemaekers, che ha recuperato dal problema alla schiena, e Bartesaghi, che ha convinto nel derby
  • Anche difesa a 3 e mediana sono confermatissime
Lazio
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mezzala destra
Lazio
Matías Vecino
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Boulaye Dia
attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

  • Castellanos è tornato a disposizione ma Sarri non dovrebbe rischiarlo: in centro del tridente il favorito resta Dia, con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati
  • In mezzo al campo non c'è Cataldi, out per qualche settimana: pronto Vecino, unica novità - cambio obbligato - rispetto all'undici che ha battuto il Lecce
  • Gila è recuperato e sarà regolarmente al fianco di Romagnoli. In difesa ballottaggio Pellegrini-Nuno Tavares a sinistra con il primo che resta in vantaggio

