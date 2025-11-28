Milan senza Pulisic con la Lazio: Allegri ha provato Nkunku come partner di Leao in attacco, dovrebbe dunque giocare il francese con Loftus-Cheek dalla panchina. Per il resto, confermata la squadra che ha vinto il derby. Un solo cambio rispetto all'ultima gara anche per Sarri, che ha recuperato Castellanos ma non dovrebbe rischiarlo dal 1': al centro del'attacco il favorito resta ancora Dia. Vecino titolare in mezzo dopo il ko di Cataldi. Milan-Lazio è LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW