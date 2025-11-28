Sabato alle 15 il Parma ospita l'Udinese al "Tardini". Cuesta confermerà in difesa ancora, con in attacco Cutrone e Pellegrino. Runjaic schiererà Zaniolo in appoggio a Davis in avanti, restano un paio di dubbi tra centrocampo e difesa. Di seguito le probabili formazioni del match
Le scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
- I gialloblù hanno un nuovo portiere: Vicente Guaita. Ma contro i friulani tra i pali toccherà a Corvi;
- Troilo ancora al centro della difesa vista l'indisponibità di Ndiaye, a sinistra Lovik avanti su Valeri;
- il tandem d'attacco sarà formato da Cutrone e Pellegrino
Le scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- L'allenatore friulano deve fare a meno di Kamara e Kristensen: a sinistra giocherà Zemura, sull'altro lato Zanoli avanti nel ballottaggio con Ehizibué;
- in attacco Zaniolo giocherà in appoggio a Davis;
- in mezzo al campo potrebbe rivedersi dal 1' Piotrowski, mentre in difesa Goglichidze spera in una maglia da titolare