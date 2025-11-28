Offerte Black Friday
Probabili formazioni di Parma-Udinese

Serie A

Sabato alle 15 il Parma ospita l'Udinese al "Tardini". Cuesta confermerà in difesa ancora, con in attacco Cutrone e Pellegrino. Runjaic schiererà Zaniolo in appoggio a Davis in avanti, restano un paio di dubbi tra centrocampo e difesa. Di seguito le probabili formazioni del match

Probabili formazioni
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale di destra
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale di sinistra
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezzala sinistra
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
Esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • I gialloblù hanno un nuovo portiere: Vicente Guaita. Ma contro i friulani tra i pali toccherà a Corvi;
  • Troilo ancora al centro della difesa vista l'indisponibità di Ndiaye, a sinistra Lovik avanti su Valeri;
  • il tandem d'attacco sarà formato da Cutrone e Pellegrino
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Mezzala sinistra
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

Le scelte di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • L'allenatore friulano deve fare a meno di Kamara e Kristensen: a sinistra giocherà Zemura, sull'altro lato Zanoli avanti nel ballottaggio con Ehizibué;
  • in attacco Zaniolo giocherà in appoggio a Davis;
  • in mezzo al campo potrebbe rivedersi dal 1' Piotrowski, mentre in difesa Goglichidze spera in una maglia da titolare

