Dove vedere Juventus-Cagliari

I numeri di Juve e Cagliari

La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 partite contro il Cagliari in Serie A (21V, 5N), l'unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 29 luglio 2020 (2-0 all'Unipol Domus). Bianconeri e rossoblù hanno però pareggiato due degli ultimi tre confronti in campionato, tanti quanti nelle precedenti 20 sfide nel massimo campionato. Dopo l'1-1 della sfida più recente all'Allianz Stadium il 6 ottobre 2024, Juventus e Cagliari potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio 2012 e maggio 2013. Dall’inizio della scorsa stagione, la Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque principali campionati europei: 21 su 50 match (il 42%). La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato (5V, 5N, 2P): nel XXI secolo solamente due volte i bianconeri ne hanno raccolti meno dopo 12 partite stagionali di Serie A (18 sia nel 2015/16 che nel 2021/22). In più, i bianconeri hanno realizzato al massimo 15 gol dopo 12 match in un singolo massimo campionato per la prima volta dal 1999/2000 (15 anche in quel caso). Luciano Spalletti ha pareggiato le ultime due partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2019 alla guida dell'Inter. Dopo i pareggi contro Como e Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare almeno tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021 (quattro in quel caso con Mazzarri allenatore).