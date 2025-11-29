Le partite di Serie A di oggi

Il sabato della 13^ giornata di campionato inizia con un doppio appuntamento alle 15.00 con Genoa-Verona e Parma-Udinese . Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Cagliari . La sera, alle 20.45, è il momento di Milan-Lazio , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; inviati Peppe Di Stefano e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.