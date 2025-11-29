Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 13^ giornataguida tv
Oggi, sabato 29 novembre, si scende in campo per la 13^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Milan-Lazio su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Il sabato della 13^ giornata di campionato inizia con un doppio appuntamento alle 15.00 con Genoa-Verona e Parma-Udinese. Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Cagliari. La sera, alle 20.45, è il momento di Milan-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani; inviati Peppe Di Stefano e Matteo Petrucci.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 29 novembre
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Stefano De Grandis
- ore 15.00: Genoa-Verona su DAZN 1
- ore 15.00: Parma-Udinese su DAZN 2
- ore 18.00: Juventus-Cagliari su DAZN 1
- ore 20.45: MILAN-LAZIO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; inviati Peppe Di Stefano e Matteo Petrucci
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta