L'Inter è ospite del Pisa nella 13^ giornata di Serie A, gara in programma domenica alle 15. Chivu ripropone la coppia Lautaro-Thuram dall'inizio, con Acerbi favorito al centro della difesa e Luis Henrique a destra per sostituire Dumfries. Gilardino con Nzola riferimento offensivo, supportato da Tramoni e Leris: queste le probabili formazioni
Le scelte di Gilardino
PISA (3‑4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola. All. Gilardino
- L'allenatore non recupera Cuadrado e Akinsanmiro, ma ritrova Marin che dovrebbe giocare subito dall'inizio in mezzo al campo
- Nzola guiderà l'attacco, supportato da Tramoni e Leris
- in difesa si candida Albiol che prova a strappare una maglia da titolare a Calabresi
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- L'allenatore nerazzurro dovrebbe proporre Acerbi al centro della difesa, ma non è da escludere l'ipotesi Bisseck
- a destra mancherà ancora Dumfries, con Luis Henrique che si candida per una maglia da titolare rispetto a Carlos Augusto, mentre in mezzo è recuperato Mkhitaryan ma giocherà Sucic dal 1'
- in attacco si ricompone la coppia formata da Lautaro e Thuram