Probabili formazioni di Pisa-Inter

Serie A

L'Inter è ospite del Pisa nella 13^ giornata di Serie A, gara in programma domenica alle 15. Chivu ripropone la coppia Lautaro-Thuram dall'inizio, con Acerbi favorito al centro della difesa e Luis Henrique a destra per sostituire Dumfries. Gilardino con Nzola riferimento offensivo, supportato da Tramoni e Leris: queste le probabili formazioni

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Centrocampista centrale
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Trequartista
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Trequartista
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Attaccante

Le scelte di Gilardino

PISA (3‑4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola. All. Gilardino

  • L'allenatore non recupera Cuadrado e Akinsanmiro, ma ritrova Marin che dovrebbe giocare subito dall'inizio in mezzo al campo
  • Nzola guiderà l'attacco, supportato da Tramoni e Leris
  • in difesa si candida Albiol che prova a strappare una maglia da titolare a Calabresi
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • L'allenatore nerazzurro dovrebbe proporre Acerbi al centro della difesa, ma non è da escludere l'ipotesi Bisseck
  • a destra mancherà ancora Dumfries, con Luis Henrique che si candida per una maglia da titolare rispetto a Carlos Augusto, mentre in mezzo è recuperato Mkhitaryan ma giocherà Sucic dal 1'
  • in attacco si ricompone la coppia formata da Lautaro e Thuram

