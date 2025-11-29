Offerte Black Friday
Probabili formazioni di Roma-Napoli

Serie A

Domenica alle 20.45 la capolista Roma ospita il Napoli all'Olimpico. Gasperini dovrebbe recuperare Koné, ma eventualmente è pronto anche El Aynaoui. Dietro torna Hermoso, in attacco Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala. Conte va verso la conferma della formazione che ha battuto il Qarabag: difesa a tre, in avanti il tridente con Neres e Lang insieme a Hojlund

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
attaccante

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

  • Nessuna lesione dopo l'Europa League per Koné ed El Aynaoui: il primo dovrebbe recuperare e partire dall'inizio, ma è pronto anche il marocchino per affiancare Cristante.
  • Non si cambia in attacco con Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala. Ancora panchina iniziale per Ferguson.
  • Importante il ritorno in difesa di Hermoso, che prende il posto di Ghilardi per affiancare Mancini e Ndicka
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore di destra
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore di sinistra
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
esterno sinistro
Napoli
David Neres
David Neres
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

La probabile formazione

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

  • Si va verso la conferma dell'undici iniziale che ha battuto il Qarabag, scelte quasi obbligate a causa delle assenze di De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Meret, Gilmour e Gutierrez.
  • Davanti ancora il tridente con Neres e Lang insieme a Hojlund. Panchina per Politano e Lucca.
  • Fiducia nuovamente alla difesa a tre con Beukema e Buongiorno accanto a Rrahmani

