Domenica alle 20.45 la capolista Roma ospita il Napoli all'Olimpico. Gasperini dovrebbe recuperare Koné, ma eventualmente è pronto anche El Aynaoui. Dietro torna Hermoso, in attacco Soulé e Pellegrini alle spalle di Dybala. Conte va verso la conferma della formazione che ha battuto il Qarabag: difesa a tre, in avanti il tridente con Neres e Lang insieme a Hojlund

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI