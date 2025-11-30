Dopo quattro vittorie di fila la Roma cade all'Olimpico contro il Napoli. 0-1 firmato da Neres, Gasperini perde la vetta solitaria della classifica, ma resta in scia in un campionato con quattro squadre separate da appena un punto. Tutte lì, insomma, Gasperini lo sa, ma non cancella il rammarico per la prestazione: " Ci dispiace non aver messo l'energia nervosa giusta , - ha analizzato a DAZN -, questa volta forse il giovedì di coppa lo abbiamo pagato un po' di più, siamo arrivati un po' incerottati". E ancora: "Questo campionato è una gara a eliminazione, e sarà molto lungo. Come quando vinci devi guardare avanti anche dopo una partita così".

"Siamo stati troppo lenti". E sul contatto Rrahmani-Koné…

Gasperini si è anche soffermato sull'episodio che ha lanciato il contropiede del gol partita del Napoli, iniziato da un contrasto di Rrahmani su Koné per cui i giallorossi hanno protestato a lungo: "Episodi così si possono vedere in tanti modi, faccio fatica ad essere netto, Koné viene sgambettato, si può fischiare o no, noi però ci abbiamo messo del nostro facendoci trovare scoperti. Non ci hanno fatto un contropiede così neanche nel secondo tempo sullo 0-1, quindi figuriamoci sullo 0-0. È stato un errore. Se esiste un problema contropiedi? Non direi, fin qui stiamo prendendo pochi gol e restiamo in una posizione alta di classifica, sicuramente in questa situazione non siamo stati bravi". Gasp, squalificato dopo il rosso dell'ultimo turno, non è stato soddisfatto della prestazione in generale: "Siamo stati un po' lenti, se ci aggiungi l'organizzazione del Napoli diventa tutto più difficile. Certamente anche loro hanno tirato pochissimo, la partita è stata abbastanza bloccata". E dopo quelli contro Milan e Inter è arrivato il terzo ko in uno scontro diretto: "Sono state gare diverse, col Milan abbiamo anche sbagliato un rigore, oggi invece siamo stati sotto tono" - ha concluso.