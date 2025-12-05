Offerte Sky
Verona-Atalanta, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Verona ospita l'Atalanta al Bentegodi (match LIVE sabato 6 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW): la squadra di Palladino vuole proseguire il trend positivo dopo le 3 vittorie di fila in tutte le competizioni e si affida ancora a Scamacca in attacco, con De Ketelaere e Lookman a supporto. Zanetti costretto a fare punti, l'Hellas è ultimo e in caso di nuova sconfitta potrebbero tornare a farsi insistenti le voci di un possibile esonero

PROBABILI FORMAZIONI DI A

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
Difensore centrale di sinistra
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Cheikh Niasse
Cheikh Niasse
Mezzala destra
Verona
Al Musrati
Al Musrati
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Mezzala sinistra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
Attaccante
Verona
Daniel Mosquera
Daniel Mosquera
Attaccante

Verona (3-5-2), la probabile formazione

Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

  • Verona senza lo squalificato Gagliardini, in cabina di regia c'è Al Musrati
  • In attacco Giovane non si tocca, al suo fianco potrebbe essere ancora preferito Mosquera a Orban
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
Trequartista
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Atalanta (3-4-2-1), le probabili formazioni

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

  • Palladino dovrebbe ancora confermare Gianluca Scamacca al centro dell'attacco, con De Ketelaere e Lookman sulla trequarti
  • Zappacosta e Zalewski verso la titolarità sugli esterni, con Bellanova opzione dalla panchina
  • Indisponibili Sulemana e Bakker

Serie A: Altre Notizie

Fabregas: "L'Inter? Domanda che fa male. Oggi..."

serie a

Non sarà una partita come le altre per Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato in conferenza...

La Penna per Napoli-Juve, Inter-Como a Di Bello

Serie A

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in...

Roma, l'inno su vinile con versione live Olimpico

ROMA

Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno...

Juve, Vlahovic operato: 3 mesi e mezzo di stop

JUVENTUS

Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in...

La presentazione della 14^ giornata di Serie A

guida tv

La 14^ giornata di Serie A si apre sabato 6 e si chiude lunedì 8 dicembre, alle 20.45,...
