Il Verona ospita l'Atalanta al Bentegodi (match LIVE sabato 6 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW): la squadra di Palladino vuole proseguire il trend positivo dopo le 3 vittorie di fila in tutte le competizioni e si affida ancora a Scamacca in attacco, con De Ketelaere e Lookman a supporto. Zanetti costretto a fare punti, l'Hellas è ultimo e in caso di nuova sconfitta potrebbero tornare a farsi insistenti le voci di un possibile esonero
Verona (3-5-2), la probabile formazione
Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
- Verona senza lo squalificato Gagliardini, in cabina di regia c'è Al Musrati
- In attacco Giovane non si tocca, al suo fianco potrebbe essere ancora preferito Mosquera a Orban
Atalanta (3-4-2-1), le probabili formazioni
Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
- Palladino dovrebbe ancora confermare Gianluca Scamacca al centro dell'attacco, con De Ketelaere e Lookman sulla trequarti
- Zappacosta e Zalewski verso la titolarità sugli esterni, con Bellanova opzione dalla panchina
- Indisponibili Sulemana e Bakker