Inter, quali partite salta Acerbi (tra Supercoppa e Serie A) per infortunio
Un risentimento muscolare al bicipite femorale destro terrà Francesco Acerbi lontano dai campi per almeno un mese. Il difensore tornerà nel 2026 e salterà diversi impegni importanti per l'Inter, dalla Supercoppa Italiana a Riad fino a qualche delicato scontro diretto. L'obiettivo è rientrare per il big match di San Siro col Napoli, ma la missione non è così scontata
- "Risentimento al bicipite femorale della coscia destra", recita il comunicato dell'Inter sull'infortunio del difensore centrale, uscito dal campo contro il Liverpool e sottopostosi a esami strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano. Sarà indisponibile per almeno un mese: ecco quali partite salterà e potrebbe saltare nel caso in cui i tempi di recupero si dovessero prolungare
- Data: domenica 14 dicembre, ore 18
- Competizione: Serie A, 15^ giornata
- Data: venerdì 19 dicembre, ore 20
- Competizione: Supercoppa Italiana, semifinale
- Data: lunedì 22 dicembre, ore 20
- Possibili avversarie: Napoli o Milan
- Data: domenica 28 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 17^ giornata
- Data: domenica 4 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 18^ giornata
- Data: mercoledì 7 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 19^ giornata
- Data: domenica 11 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 20^ giornata (inizio del girone di ritorno)
- Se non dovesse recuperare per Inter-Napoli, il difensore potrebbe rientrare in una di queste sfide:
- Inter-Lecce: mercoledì 14 gennaio, ore 20.45 (Serie A, recupero della 16^ giornata)
- Udinese-Inter: sabato 17 gennaio, ore 15 (Serie A, 21^ giornata)