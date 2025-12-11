 Inter, quali partite salta Acerbi (tra Supercoppa e Serie A) per infortunio. News | Sky Sport
Inter, quali partite salta Acerbi (tra Supercoppa e Serie A) per infortunio

Un risentimento muscolare al bicipite femorale destro terrà Francesco Acerbi lontano dai campi per almeno un mese. Il difensore tornerà nel 2026 e salterà diversi impegni importanti per l'Inter, dalla Supercoppa Italiana a Riad fino a qualche delicato scontro diretto. L'obiettivo è rientrare per il big match di San Siro col Napoli, ma la missione non è così scontata

Inter, le partite senza Acerbi: obiettivo Napoli

Un risentimento muscolare al bicipite femorale destro terrà Francesco Acerbi lontano dai campi...

