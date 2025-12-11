Uscito infortunato dal match contro il Liverpool, Francesco Acerbi si è sottoposto a esami strumentali: risentimento muscolare al bicipite femorale destro. Salterà la Supercoppa e tornerà direttamente nel 2026. Hakan Calhanoglu invece sta meglio e non si è sottoposto a risonanza. Salterà la trasferta di Genova, ma proverà a esserci a Riad

