Infortuni Acerbi e Calhanoglu: le condizioni dei giocatori dell'Inter
Uscito infortunato dal match contro il Liverpool, Francesco Acerbi si è sottoposto a esami strumentali: risentimento muscolare al bicipite femorale destro. Salterà la Supercoppa e tornerà direttamente nel 2026. Hakan Calhanoglu invece sta meglio e non si è sottoposto a risonanza. Salterà la trasferta di Genova, ma proverà a esserci a Riad
L'Inter perde Francesco Acerbi fino al nuovo anno: infortunatosi nel primo tempo contro il Liverpool, il difensore ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Starà fuori un mese e salterà la Supercoppa Italiana, la trasferta di Bergamo e la sfida in casa col Bologna. La speranza, per nulla scontata, è di averlo a disposizione per Inter-Napoli, prevista domenica 11 gennaio alle 20.45.
Approfondimento
Calhanoglu sta meglio, obiettivo Supercoppa Italiana
Se Acerbi non ci sarà sicuramente a Riad, Hakan Calhanoglu può ancora sperare. Il centrocampista turco, anche lui sostituito col Liverpool per infortunio nel primo tempo, non si è sottoposto a risonanza. Sta meglio e verrà valutato di giorno in giorno: out di sicuro nel weekend contro il Genoa, spera di rientrare per la Supercoppa Italiana. I nerazzurri affronteranno la loro semifinale contro il Bologna il 19 dicembre, mentre l'eventuale finale è prevista il 22 dicembre.