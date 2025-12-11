 Inter, festa di Natale 2025 con Chivu e i giocatori. Video e foto | Sky Sport
Inter, festa di Natale 2025 con Chivu e i giocatori. FOTO E VIDEO

SERIE A fotogallery
20 foto

Serata in grande stile in casa nerazzurra per il tradizionale party di scambio degli auguri di Natale. Presenti il numero uno della società, Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, l'allenatore Chivu e i giocatori accompagnati da mogli e fidanzate, le calciatrici dell'Inter Women. Tanti ospiti, tra cui Paola Egonu e PierC, finalista di X Factor

VIDEO. L'INTERVISTA AL PRESIDENTE MAROTTA

