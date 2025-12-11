Inter, festa di Natale 2025 con Chivu e i giocatori. FOTO E VIDEO
Serata in grande stile in casa nerazzurra per il tradizionale party di scambio degli auguri di Natale. Presenti il numero uno della società, Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, l'allenatore Chivu e i giocatori accompagnati da mogli e fidanzate, le calciatrici dell'Inter Women. Tanti ospiti, tra cui Paola Egonu e PierC, finalista di X Factor
- I calciatori nerazzurri sono arrivati con le loro bellissime compagne: con il capitano Lautaro Martinez ecco la moglie Agustina Gandolfo.
- Tra gli ospiti, la super campionessa di pallavolo Paola Egonu, grande tifosa interista.
- Alessandro Bastoni e la sua dolce metà Camilla Bresciani.
- Marcus Thuram, con una nuova capigliatura!
- Serata-show a Milano con il cantante PierC, finalista di X Factor 2025.
- L'arrivo di Matteo Darmian.
- Ange-Yoan Bonny, mentre si sistema la cravatta.
- Il tecnico, Cristian Chivu.
- Luis Henrique
- Una leggenda nerazzurra: il 'Colosso' brasiliano Maicon.
- Federico Dimarco e la moglie Giulia.
- Nicolò Barella
- Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti e la moglie Paula.
- Piotr Zielinski
- Danilo D'Ambrosio, 'vecchio cuore' nerazzurro.