La presentazione della 15^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 15^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 15^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Sabato alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, domenica alle 18.00 Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e lunedì alle 20.45 Roma-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Anche in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il quindicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Cagliari, Genoa-Inter e Roma-Como. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Lecce-Pisa. Sono tre gli appuntamenti del sabato, si inizia alle 15.00 con Torino-Cremonese e prosegue alle 18.00 con Parma-Lazio. La sera, alle 20.45, è il momento di Verona-Atalanta, in diretta Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Milan-Sassuolo per poi proseguire alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cagliari-Roma e Udinese-Napoli. La giornata prosegue alle 18.00 con Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera alle 20.45 con, Bologna-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì 15 dicembre, alle 20.45, con Roma-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 15^ giornata
Venerdì 12 dicembre
- ore 20.45: Lecce-Pisa su DAZN 1 – [Sacci J.L.]
Sabato 13 dicembre
- ore 15.00: Torino-Cremonese su DAZN 1– [Marinelli]
- ore 18.00: Parma-Lazio su DAZN 1– [Marchetti]
- ore 20.45: Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Marco]
Domenica 14 dicembre
- ore 12.30: Milan-Sassuolo su DAZN 1 – [Crezzini]
- ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1 – [Sozza]
- ore 15.00: Fiorentina-Verona su DAZN 1 – [Colombo]
- ore 18.00: Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Doveri]
- ore 20.45: Bologna-Juventus su DAZN 1 – [Massa]
Lunedì 15 dicembre
- ore 20.45: Roma-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW– [Feliciani]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 15^ giornata
Sono quattro i giocatori squalificati per la 15^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- M'Bala Nzola (Pisa) – tre giornate
- Maximo Perrone (Como)
- Mario Gila (Lazio)
- Zeki Celik (Roma)