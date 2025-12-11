La presentazione della 15^ giornata di Serie A

Il quindicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Cagliari, Genoa-Inter e Roma-Como. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Lecce-Pisa. Sono tre gli appuntamenti del sabato, si inizia alle 15.00 con Torino-Cremonese e prosegue alle 18.00 con Parma-Lazio. La sera, alle 20.45, è il momento di Verona-Atalanta, in diretta Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Milan-Sassuolo per poi proseguire alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cagliari-Roma e Udinese-Napoli. La giornata prosegue alle 18.00 con Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera alle 20.45 con, Bologna-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì 15 dicembre, alle 20.45, con Roma-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.