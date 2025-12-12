Si gioca sabato alle ore 15 a Torino, dove Baroni riparte dal tandem Zapata-Adams. In mezzo si rivede Casadei al posto di Anjorin, dietro non c'è l'indisponibile Tameze sostituito da Ismajli. Ballottaggio in attacco per Nicola, che deve scegliere uno tra Bonazzoli e Vazquez per affiancare Vardy. L'altra novità è il ritorno di Pezzella a sinistra
La probabile formazione
TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni
- Undici in linea con quello schierato contro il Milan: davanti la coppia Adams-Zapata, pronto in panchina Simeone tornato nell'ultimo turno.
- A centrocampo torna Casadei, che prende il posto di Anjorin.
- Assente Tameze in difesa dopo l'infortunio: dentro Ismajli insieme a Maripan e Coco
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Tante conferme ma anche un ballottaggio tra i grigiorossi, dubbio che è in attacco tra Bonazzoli e Vazquez per affiancare dall'inizio Vardy.
- In mezzo si cambia a sinistra con Pezzella, che prende il posto di Floriani Mussolini.
- Possibile nuova esclusione iniziale per Grassi e Zerbin