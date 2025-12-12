Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Torino-Cremonese

Serie A

Si gioca sabato alle ore 15 a Torino, dove Baroni riparte dal tandem Zapata-Adams. In mezzo si rivede Casadei al posto di Anjorin, dietro non c'è l'indisponibile Tameze sostituito da Ismajli. Ballottaggio in attacco per Nicola, che deve scegliere uno tra Bonazzoli e Vazquez per affiancare Vardy. L'altra novità è il ritorno di Pezzella a sinistra

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA

Probabili formazioni
Torino
Franco Israel
Franco Israel
portiere
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
difensore di destra
pubblicità
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore di sinistra
pubblicità
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
mezzala destra
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
esterno sinistro
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
attaccante
pubblicità
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni

  • Undici in linea con quello schierato contro il Milan: davanti la coppia Adams-Zapata, pronto in panchina Simeone tornato nell'ultimo turno.
  • A centrocampo torna Casadei, che prende il posto di Anjorin.
  • Assente Tameze in difesa dopo l'infortunio: dentro Ismajli insieme a Maripan e Coco
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

La probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Tante conferme ma anche un ballottaggio tra i grigiorossi, dubbio che è in attacco tra Bonazzoli e Vazquez per affiancare dall'inizio Vardy.
  • In mezzo si cambia a sinistra con Pezzella, che prende il posto di Floriani Mussolini.
  • Possibile nuova esclusione iniziale per Grassi e Zerbin

Serie A: Altre Notizie

Spinazzola: "Vincere a Udine per svoltare subito"

napoli

Il difensore ha parlato a Radio Crc, tornando sulla sconfitta in Champions in Portogallo: “Si è...

Dove vedere Lecce-Pisa

guida tv

La partita tra Lecce e Pisa della 15^ giornata di Serie A si gioca venerdì 12 dicembre alle 20.45...

Il calendario della 15^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre la quindicesima giornata di Serie A su Sky e in streaming su...

Lautaro: "Inter è tornata nel posto che merita"

inter

L'attaccante dell'Inter - premiato ai Gazzetta Sports Awards - ha fatto il punto sulle...

Modric: "Milan un sogno. Allegri è un vincente"

milan

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE