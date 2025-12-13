Offerte Sky
Milan-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Si va verso il 'solito' Milan, ovvero un 3-5-2, ma con Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato. Loftus-Cheek favorito su Ricci. Nel Sassuolo Laurienté lotta per un posto da titolare con Fadera, conferma per Volpato

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
attaccante
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Massimiliano Allegri

  • Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato
  • Loftus-Cheek favorito su Ricci
  • Out: Leao, Fofana (che però martedì andranno in Arabia) e Gimenez 
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala sinistra
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Problema alla gamba per Pinamonti, ma gli esami hanno scongiurato il peggio: dovrebbe essere a disposizione
  • L'ex Vranckx non recupera. In mediana c’è Thorstvedt diffidato ma la linea a tre non dovrebbe subire modifiche
  • Volpato, reduce da un paio di bonus settimana scorsa, va verso una scontata conferma. Laurienté invece lotta per un posto da titolare con Fadera

Serie A: Altre Notizie

Dumfries, non è esclusa l'operazione alla caviglia

inter

In casa Inter si sta ragionando su come risolvere la situazione con una serie di consulti e, tra...

Dove vedere Atalanta-Cagliari

guida tv

La partita Atalanta-Cagliari della 15^ giornata di Serie A, si gioca sabato 13 dicembre alle ore...

Spalletti: "Sta a noi onorare passato della Juve"

juventus

La sfida tra Bologna e Juventus della 15^ giornata chiuderà la domenica di Serie A. A introdurre...

Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether

live JUVENTUS

"La Juve è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti...

Dove vedere Parma-Lazio

guida tv

La partita tra Parma e Lazio della 15^ giornata di Serie A si gioca sabato 13 dicembre alle 18 e...
