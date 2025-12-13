Si va verso il 'solito' Milan, ovvero un 3-5-2, ma con Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato. Loftus-Cheek favorito su Ricci. Nel Sassuolo Laurienté lotta per un posto da titolare con Fadera, conferma per Volpato
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Massimiliano Allegri
- Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato
- Loftus-Cheek favorito su Ricci
- Out: Leao, Fofana (che però martedì andranno in Arabia) e Gimenez
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- Problema alla gamba per Pinamonti, ma gli esami hanno scongiurato il peggio: dovrebbe essere a disposizione
- L'ex Vranckx non recupera. In mediana c’è Thorstvedt diffidato ma la linea a tre non dovrebbe subire modifiche
- Volpato, reduce da un paio di bonus settimana scorsa, va verso una scontata conferma. Laurienté invece lotta per un posto da titolare con Fadera