Udinese-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Fascia sinistra con assenze importanti per Kosta Runjaic: tocca a Rui Modesto. Zaniolo-Davis in attacco. Nel Napoli Conte dovrebbe cambiarne solo uno rispetto al Benfica: dentro Spinazzola sulla sinistra per Olivera. In attacco sempre Neres e Lang con Hojlund

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA

Probabili formazioni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
PORTIERE
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
mezzala sinistra
Udinese
Rui Modesto
Rui Modesto
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic

  • A sinistra Kamara è ancora alle prese con la fascite plantare, Zemura si è fatto male e quindi, salvo rientri, contro il Napoli tocca a Rui Modesto
  • Zaniolo-Davis sono la coppia di attacco
  • Per quel che riguarda il centrocampo, Lovric è sempre una carta da considerare. Piotrowski viene da una rete, Ekkelenkamp potrebbe essere a rischio
  • In difesa c'è Kristensen
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
esterno destro
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
Napoli
David Neres
David Neres
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione

Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte

  • Conte va verso un solo cambio rispetto alla partita di Champions col Benfica: Spinazzola sulla sinistra al posto di Olivera
  • Conferma per il trio d'attacco: Neres e Lang a supporto di Hojlund

