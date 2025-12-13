Fascia sinistra con assenze importanti per Kosta Runjaic: tocca a Rui Modesto. Zaniolo-Davis in attacco. Nel Napoli Conte dovrebbe cambiarne solo uno rispetto al Benfica: dentro Spinazzola sulla sinistra per Olivera. In attacco sempre Neres e Lang con Hojlund
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
- A sinistra Kamara è ancora alle prese con la fascite plantare, Zemura si è fatto male e quindi, salvo rientri, contro il Napoli tocca a Rui Modesto
- Zaniolo-Davis sono la coppia di attacco
- Per quel che riguarda il centrocampo, Lovric è sempre una carta da considerare. Piotrowski viene da una rete, Ekkelenkamp potrebbe essere a rischio
- In difesa c'è Kristensen
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione
Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte
- Conte va verso un solo cambio rispetto alla partita di Champions col Benfica: Spinazzola sulla sinistra al posto di Olivera
- Conferma per il trio d'attacco: Neres e Lang a supporto di Hojlund